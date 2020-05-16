5 فوائد لتناول شوربة الدجاج على الإفطار في رمضان

شوربة الدجاج تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعزز صحة المناعة وتساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا وتعزز صحة الرئتين، فضلا عن ذلك لشوربة الدجاج فوائد أخرى للجسم - بحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday. وإليكم فوائد شوربة الدجاج: - تعمل على تقوية العضلات والمفاصل. - تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة. - تحد من السعال والعطس وأعراض الربو ونزلات البرد. Advertisements - تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية. - تقوى الأسنان وتحميها من الكسور والتهابات اللثة. قد يهمك ايضاً: أميركيون يطورون بكتيريا قادرة على تدمير خلايا الأمراض السرطانية دراسة تؤكد أن شوربة الدجاج تقوي المناعة وتحارب كورونا

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