واشنطن - لايف ستايل
كشفت مصادر إعلامية أميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا؛ وذلك بعدما علق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل/ نيسان الماضي، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة، فيما نفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، الجمعة، نقلا عن مسودة رسالة، أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية؛ ويذكر أن الولايات المتحدة أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، حيث ساهمت بمبلغ يتراوح ما بين 400 مليون إلى 500 مليون دولار سنويا في السنوات الأخيرة.
وفي وقت سابق، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن "أسفه" لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويل بلاده للمنظمة، مؤكدا أنها "ستعمل مع شركائها لسد النقص"، كما أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن "أسفه العميق" لتعليق المساهمة الأميركية في المنظمة، معتبرا أنه لا توجد "مبررات" لمثل هذا القرار.
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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتراجع عن "قراره المثير للجدل" ويستأنف تمويل "الصحة العالمية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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