شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الجسم المضاد الذى يمكنه وقف عدوى كورونا 100% فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العالم أجمع أي بارقه أمل لعلاج أو لقاح لوقف هجمات فيروس كورونا الذي حصد أرواح الألاف وأصاب أكثر من 4 مليون شخص، حيث توصلت شركة أمريكية متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية لاكتشاف هام قد يكون بداية الطريق الصحيح في وقف عدوى الوباء القاتل، ووفقا للموقع الرسمى لشركة سورينتو ثيرابيوتكس بكاليفورنيا تم التوصل الى جسم مضاد يمكنه منع عدوى كورونا خلال 4 ايام حضانه العدوى.

يعرض التقرير التالى كل تفاصيل الاكتشاف الجديد:

- اكتشف علماء شركة سورينتو ثيرابيوتكس بكاليفورنيا جسم مضاد قادر على منع عدوى كورونا.

- أطلقت عليه اسم STI-1499 وهو جسم مضاد قوى لفيروس كوفيد 19.

- الجسم المضاد الجديد أظهر قدرته على تثبيط العدوى بالفيروس في الدراسات قبل السريرية.

- نجح في تثبيط 100٪ لعدوى فيروس كورونا في الخلايا السليمة بعد أربعة أيام من الحضانة.

- يعمل من خلال ارتباط محدد بوحدة S1 الفرعية الموجوده في بروتين الفيروس وتحاصرها حصار كامل.

- أظهر تثبيطًا بنسبة 100٪ لفيروس كورونا في تجربة بالمختبر بتركيز منخفض جدًا للأجسام المضادة.

- تهدف سورينتو إلى إنتاج منتج كوكتيل للأجسام المضادة يكون بمثابة "درع وقائي" ضد عدوى كورونا ويبقى فعالًا حتى إذا جعلت طفرات الفيروس علاجًا مضادًا واحدًا للجسم المضاد أقل فعالية بمرور الوقت.

- سورينتو قامت بفحص المليارات من الأجسام المضادة في مكتبة الأجسام المضادة البشرية الكاملة المملوكة لها.

- وحددت حتى الآن المئات من المرشحين للأجسام المضادة التي تربط الوحدة الفرعية S1 لبروتين فيروس كورونا.

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- أظهر ما يقرب من 12 من هذه الأجسام المضادة القدرة على منع تفاعل بروتين S1 مع الانزيم الموجود بالخلايا البشرية الذي يدخل من خلاله الفيروس الى جسم الاناسن.

- من بين الأجسام المضادة التي تم التوصل اليها تميز أحد الأجسام المضادة بقدرته على حجب عدوى كورونا تمامًا من دخول الخلايا السليمة في التجارب.

- قام STI-1499 بإبطال مفعول العدوى بالفيروس بجرعة منخفضة جدًا من الأجسام المضادة ، مما يجعله مرشحًا رئيسيًا لمزيد من الاختبار والتطوير.

- تشير التحليلات البيوكيميائية والبيوفيزيائية الأولية أيضًا إلى أن STI-1499 هو مرشح دوائي قوي محتمل لكورونا.

- حددت سورينتو أن STI-1499 سيكون على الأرجح أول جسم مضاد في كوكتيل الأجسام المضادة الذي تقوم بتطويره ، كما تم الإعلان عنه مؤخرًا.

- من المتوقع أيضًا تطوير STI-1499 كعلاج قائم بذاته بسبب الفعالية العالية التي أظهرها في التجارب حتى الآن.

- تنتظر سورينتو موافقه FDA لتجعل هذا العلاج متاحًا في أقرب وقت ممكن.

- من المتوقع أن تتمكن منشأة تصنيع الأجسام المضادة بشركة سورينتو من إنتاج ما يصل إلى 200 ألف جرعة شهريه وتعتزم الشركة إنتاج مليون جرعة بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء على STI- 1499 مرشح منتج.

- تسعى الشركة للحصول على دعم حكومي محتمل وشركاء دوائيين لزيادة القدرة التصنيعية STI-1499 بهدف توفير عشرات الملايين من الجرعات في فترة زمنية قصيرة لتلبية الطلب الكبير المتوقع.