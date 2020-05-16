شركة سجائر بريطانية تتمكن من تطوير لقاح لفيروس "كورونا" من "التبغ"

شركة التبغ البريطانية "بريتش أميركان توباكو" تستعد قريبًا بدء الاختبارات البشرية للقاح مضاد لمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، الذي تمكَّنت الشركة من تطويره.وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، الجمعة، وفقًا لوكالة "بلومبيرغ"، "إن الاختبارات السريرية السابقة أظهرت استجابة مناعية إيجابية لهذا اللقاح".

ويصفق أهالي باريس في الساعة 20:00 يوميا، بالتزامن مع باقي المدن الفرنسية، لإظهار دعمهم لموظفي الرعاية الصحية في باريس، في 14 أبريل 2020، في اليوم التاسع والعشرين من الإغلاق التام في فرنسا بهدف كبح انتشار كوفيد- 19.

وأضافت الشركة التي تعرف اختصارًا بـ"بات" أن المرحلة الأولى من التجارب البشرية يمكن أن تبدأ في أقرب وقت ممكن في يونيو/ حزيران إذا سمحت به هيئات تنظيم الأدوية.

ويتسابق صانعو الأدوية حول العالم للوصول إلى لقاح مضاد للمرض الذي تحول إلى جائحة، وهناك أكثر من 100 لقاح مرشح للإنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا والصين ومناطق أخرى.

كما تختبر شركة "موريس إنترناشونال" المنافسة لـ"بات" التطعيم الخاص بها. تقول منظمة الصحة العالمية إن تدخين السجائر –المنتج الرئيسي للشركتين- يزيد خطر الإصابة بأعراض حادة لمرض "كوفيد"؛ لكن بعيدًا عن السجائر، تستخدم شركة "كينتاكي بايوبروسيسينغ" التابعة لـ"بات" نباتات التبغ في صناعة اللقاح التجريبي والمشتق من التسلسل الجيني للفيروس الجديد المعروف علميًا باسم "سارس كوف 2".

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ووفقًا للشركة فإن طريقتها تساعد في تطوير اللقاح بشكل أسرع من الطرق المعتادة، ما يعني وقتًا أقل للحصول عليه (ستة أسابيع تقريبًا بدلًا من عدة أشهر).

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