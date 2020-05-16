ظهور أعراض جديدة خطيرة لدى مصابي فيروس "كورونا" القاتل

كشفت دراسة علمية جديدة عن ظهور أعراض جديدة خطيرة لدى مصابي فيروس كورونا المستجد، التي تظهر تحور الفيروس السريع وخروجه عن السيطرة.وقال موقع "تايمز نيوز ناو"، "إن عددا كبيرا من مرضى فيروس كورونا ظهرت عليهم أعراض غريبة وخطيرة"، أبرزها تشوه في الأمعاء، وتجلطات دموية في أماكن غير متوقعة.

وكان الخبراء قد أدرجوا الأعراض الأولية لمرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بعدوى كورونا المستجد، على أنها حمى وضيق في التنفس وسعال، ولكن تم تسجيل عدد من الأعراض الأخرى الغريبة الأخرى مثل تورم في الأقدام والإسهال وآلام العضلات وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وألمحت الدراسة الجديدة أنها رصدت أن عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من عدوى كوفيد 19، كان لديهم تشوهات عميقة في الأمعاء.

وخضع معظم عينة الدراسة إلى تصوير مقطعي مستعرض للبطن، وفحص بالموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي، وما إلى ذلك من أجهزة الفحص.

وتبين أن 31% منهم أظهرت الأشعة المقطعية تشوهات في الأمعاء، ومعظمهم اضطرت الجهات الطبية إلى إدخالهم وحدات العناية المركزة، ووفقًا لبيان صادر عن جمعية الأشعة في أمريكا الشمالية، قال الدكتور راجيش بايانا من مستشفى ماساتشوستس العام، في بوسطن، "وجدنا تشوهات في الأمعاء في التصوير في المرضى الذين يعانون من كوفيد 19، وكان هذا أكثر شيوعًا في المرضى، الذين ذهبوا إلى وحدة العناية المركزة.

وأرجعت بعض المستشفيات تلك الحالة إلى أنها مرتبطة بنقس تروية القولون أو الأمعاء الميتة، وأنها كانت مرتبطة أيضا بظهور نوع من الجلطات الدموية الصغيرة في مناطق من الأمعاء الميتة.

Advertisements

وقال الباحثون كذلك أن هذه التشوهات يمكن أن تحدث بسبب العدوى الفيروسية المباشرة، أو حتى تجلط الأوعية الصغيرة، ومع ذلك ، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد السبب الدقيق.

حتى الآن، تم العثور على أدلة كافية على أن فيروس كورونا المستجد يصيب أكثر من مجرد الرئتين. حيث تم الإبلاغ عن مشاكل في القلب، وتقرحات القدم، وتلف الكبد، وتلف المشيمة لدى النساء الحوامل، وتلف الأوعية الدموية، وما إلى ذلك في مختلف الأعراض الغريبة لمرضى "كوفيد 19".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحصيلة الإجمالية لوفيات "كورونا" عالميًا تتجاوز الـ290 ألف شخص

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 5711 حالة