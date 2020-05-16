وثقت كاميرات المراقبة الخارجية المثبتة على جانب أحد الطرق في مدينة كوباكابانا البرازيلية لحظة إصابة امرأة بعجلة انفصلت من سيارة.ويظهر الفيديو امرأة استطاعت تفادي عجلة كانت متجهة نحوها بسرعة كبيرة، ولكن العجلة ارتدت وأصابتها برأسها وأطاحتها أرضا.
وهلع السائقون إلى المرأة المسكينة لانقاذها من الحادثة الغريبة التي تعرضت لها، ولا يوجد أية معلومات عن حالتها الصحية.
قد يهمك ايضاً:
امرأة تُغامر بأولادها وتتنقل بين قطع جليدية متحركة والقضاء يفتح تحقيقًا
"عنكبوت" حي ينسج شبكته داخل أذن امرأة في الصين
كانت هذه تفاصيل خبر عجلة تُطارد امرأة برازيلية وبعد تفاديها لها ترتد وتصيبها في رأسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.