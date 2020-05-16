عجلة تُطارد امرأة برازيلية وبعد تفاديها لها ترتد وتصيبها في رأسها

وثقت كاميرات المراقبة الخارجية المثبتة على جانب أحد الطرق في مدينة كوباكابانا البرازيلية لحظة إصابة امرأة بعجلة انفصلت من سيارة.ويظهر الفيديو امرأة استطاعت تفادي عجلة كانت متجهة نحوها بسرعة كبيرة، ولكن العجلة ارتدت وأصابتها برأسها وأطاحتها أرضا.

وهلع السائقون إلى المرأة المسكينة لانقاذها من الحادثة الغريبة التي تعرضت لها، ولا يوجد أية معلومات عن حالتها الصحية.

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