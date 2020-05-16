طريقة التخلص من حب الشباب الناتج عن ارتداء الكمامات الطبية

قد يتسبب ارتداء قناع الوجه مع التعرض للإجهاد والتوتر نتيجة ضغوط العمل فى ظهور حب الشباب بالوجه، مما يتسبب فى شعور المرأة بالإزعاج، واللجوء لبعض الحلول التى قد لا تجدى لحل المشكلة، ولكن يمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع النصائح التى أشار إليها تقرير منشور بموقع "herworld".

طرق التخلص من مشكلة حب الشباب:

ينصح باستخدام مرطب للبشرة خالي من الزيوت، مع إضافة بعض المكونات الأخرى مثل الجلسرين وحمض الهيالورونيك ، وكلاهما موجود بشكل طبيعي في الجلد، ويساعد على ترطيب البشرة .

- عمل قناع من عسل مانوكا، لعلاج حب الشباب، والذى له تأثيرات مضادة للبكتيريا تستهدف البكتيريا المسببة لحب الشباب، مع الحفاظ على ترطيب البشرة وتقليل التهيج، من خلال وضع قطرة من العسل على البقع الحمراء والمنتفخة وتركها لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء.

- يفضل تنظيف البشرة من خلال استخدام مقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة مرة أو مرتين في الأسبوع، والذى يساعد على تجديد البشرة ومنع ظهور البثور.

- يفضل تدليك الوجه، من خلال استخدام الزيوت الطبيعية، واستخدام أصابع اليد في التخلص من التوتر بعضلات الوجه، وزيادة تدفق الدم إلى الجلد ، بالإضافة إلى شد الجلد ورفعه، ثم البدأ من الجبهة مع الضغط بأصابع اليد فى الفراغ بين الحواجب والجبهة مع تكرار ذلك عدة مرات.

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- تجنب استخدام مواد التجميل التى تحتوى على مواد كيميائية قاسية، تتسبب فى ظهور حب الشباب والحساسية وتفاوت لون البشرة.

- ينصح بترطيب الوجه أو وضع مكياج قبل ارتداء قناع الوجه، لأن ذلك يساعد على إعاقة إنتاج الغدد الزيتية والمسا، مع الإلتزام بطرق العناية بالبشرة السابق ذكرها للعلاج والوقاية من حب الشباب.

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