تعرف على قصة طبيبة الأسنان الكورية الملقبة بـ"إلهة الشباب"

جمعت لى سو جين، طبيبة أسنان تبلغ من العمر 51 عامًا من كوريا الجنوبية، عددا كبيرا من المتابعين عبر الإنترنت بفضل مظهرها الشبابى المذهل.فى 2016، انتشرت صور وقصة لى سو جين على وسائل التواصل الاجتماعى الآسيوية، جنبا إلى جنب مع المعلومات الصادقة التى كانت تبلغ من العمر 48 عامًا، حيث اتضح أن عمرها كان صحيحا.

ظهرت بالفعل فى العديد من البرامج التلفزيونية، فى وطنها الأصلى كوريا الجنوبية، حيث عززت منذ ذلك الحين سمعتها بأنها "إلهة الشباب الأبدى"، مع مرور السنوات، لكنها ترفض التقدم فى السن، بحسب موقع odditycentral.

عندما ظهرت فى برنامج تلفزيونى كورى قبل عدة سنوات، كشفت لى سو جين، أنها لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعى فى حاجتها إلى التفاعل الاجتماعى، لأن ابنتها توقفت عن التحدث إليها بعد بدء المدرسة الإعدادية، لقد استمتعت بكل الاهتمام الذى حصلت عليه من الجميع بفضل مظهرها الشاب واستمرت فى نشر المزيد.

مثل معظمنا الآن ، بعد سن معين، كل عام يمر تظهر بعض التجاعيد الجديدة، ولكن في حالة "لى" يبدو أنها لم تحدث على مدى الـ 3 سنوات ونصف الماضية، إنها تبدو شابة وشكلها تمامًا كما فعلت فى عام 2016.

ويبدو أن مفتاح شبابها هو أسلوب حياة متوازن ومتفائل غير قابل للشفاء والعناية بالبشرة، كما أنها تحرص على الحفاظ على شكلها البدنى الرائع، وزيارة صالة الألعاب الرياضية بضع مرات فى الأسبوع، وتناول الطعام، وربما تنام لمدة 8 ساعات على الأقل فى الليلة، حيث نشرت لى مؤخرًا صورة لنفسها منذ عام 1992، وبينما يمكنك أن ترى بوضوح أن مظهرها قد تغير كثيرًا منذ ذلك الحين، فإنه لا يزال من المدهش كيف تبدو شابة في سنها.

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