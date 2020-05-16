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ديلي ميل..شركة أمريكية تنتظر موافقة FDA لإنتاج أجسام مضادة تمنع عدوى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمل جديد في علاج فيروس كورونا كشفت عنه شركة تكنولوجيا حيوية بكاليفورنيا وتدعى سورينتو ثيرابيوتكس بعد إعلانها اكتشاف جسمًا مضادًا يمكنه منع عدوى كورونا تماما، وأكد العلماء أنه يمكن استخدم هذا الجسم المضاد لصنع العلاج قبل شهر من توافر اللقاح، وأعلنت الشركة أنها يمكنها ما يصل إلى 200 ألف جرعة شهريًا بعد موافقه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

الجديد

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية ، شركة Sorrento Therapeutics ، ومقره في سان دييجو بكاليفورنيا أعلنت اكتشافها  جسم مضاد STI-1499 أوقف فيروس كورونا  من دخول 100 %  من الخلايا البشرية السليمة في تجارب أطباق بتري وهى وعاء أسطواني غير عميق، مصنوع من الزجاج أو البلاستيك، ومزود بغطاء يستعمله علماء الأحياء لاستنبات الخلايا، كالبكتريا والفُطْريات

قدمت الشركة طلبًا للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، لكنها لم تتلق الضوء الأخضر بعد، ودواء سورينتو ، الملقب بـ STI-1499 هو واحد من اثني عشر من الأجسام المضادة  الخلايا المناعية التي تحيد مسببات الأمراض مثل فيروسات التاجية التي اكتشفتها الشركة كان لها بعض التأثير على الفيروس التاجي.

يمكن أن يعمل مزيج من الأجسام المضادة مثل "الدرع الواقي" للخلايا البشرية ، مما يمنع الفيروس الذي فيروس كوفيد 19 من دخول الخلايا البشرية.

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وأكد علماء الشركة الأمريكية أنهم شاهدوا في التجارب المعملية أن هذا الجسم المضاد يلتف حول الفيروس وينقله خارج الجسم، عندما يمنع الجسم المضاد الفيروس من دخول خلية بشرية ، لا يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة.

وبشكل عام ينتمي الجسم المضاد الذي اكتشفته سورينتو إلى فئة تسمى تحييد  أو الأجسام المضادة الملزمة وهي ترتبط بشكل كامل وعلى وجه التحديد بجزء الفيروس الذي يتناسب مع قفل مفتاح في أجزاء من الخلايا البشرية.

ووفقًا للدكتور ديريك لوي ، الكيميائي العضوي الذي يكتب في مجلة Science Translational Medicine ، فإن كلاهما يمنع الفيروس ويطلق الإنذار لبقية الجهاز المناعي لتكوين استجابة أيضًا.

 

 

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