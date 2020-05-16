شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هونج كونج: لايوجد دليل على انتقال فيروس كورونا من الكلاب إلى الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت دراسة بجامعة هونج كونج عدم صحة انتقال عدوى فيروس كورونا من الكلاب إلى الإنسان، وذلك على الرغم من ثبوت إصابة كلبين بالفيروس، ويعتقد الباحثون أن احتمال إصابة المالكين بالمرض لحيواناتهم الأليفة لا يزال منخفضًا.

وتوصلت الدراسة التى أجراها باحثون في جامعة هونج كونج ونشرتها الجريدة الصينية " SCMP"، إلى أن المالكين يمكن أن يصيبوا الكلاب بالفيروسات التاجية، ولكن لا يوجد دليل على إصابة الحيوانات الأليفة للأشخاص.

ونظرت الدراسة التي نشرت في دورية " Nature "العلمية إلى 15 كلبًا يعيشون مع أسر في هونج كونج مصابة بحالات إصابة بفيروسات كورونا، ووجدت أن اثنين فقط من الحيوانات مصابة.



جامعة هونج كونج

وذكر الباحثون في الورقة البحثية أن "التسلسل الجيني الفيروسي للفيروسات من الكلاب كان متطابقًا مع الفيروس المكتشف في الحالات البشرية المعنية"، وتشير الدلائل إلى أن هذه أمثلة على انتقال سارس - CoV - 2 من الإنسان إلى الحيوان."

ولم تظهر الدراسة أي دليل على أن الكلاب يمكن أن تنقل العدوى إلى الكلاب أو الأشخاص الآخرين ، لكنها قالت إن هناك حاجة لمزيد من التحقيق.

ولكن في حين وجدت أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب يمكن أن يصيبوا الكلاب ، فقد أظهرت الدراسة أن احتمال حدوث ذلك منخفض.

كان كلب صغير يبلغ من العمر 17 عامًا ينتمي إلى مريض في هونج كونج كوفيد 19 الذي تم استرداده الآن، وكان أول كلب في العالم يفيد في اختبار الفيروس التاجي في مارس، وتوفى بعد إطلاق سراحه من العزلة في 16 مارس ، والذي قال الباحثون إنه من المحتمل أن يكون بسبب أمراض كامنة سابقة، كما تم تشخيص إصابة الكلب الألماني البالغ من العمر عامين والذي يعيش مع مريض تم تشخيصه بفيروس كورونا.

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وقال الباحثون إن النتائج لها آثار محتملة على إدارة الحيوانات الأليفة الثديية التي يملكها الأشخاص المصابون بـ Covid-19 ، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي عزلها واختبارها كإجراء وقائي، وأضافوا انه حتى يوم 27 مارس تم عزل واختبار 15 كلبا وسبعة قطط من أسر هونج كونج المصابة.

ولكن في حين لم تجد الدراسة أي دليل على إصابة الكلاب للبشر ، يعتقد الباحثون أنه من المهم فحص أي دور محتمل للحيوانات الأليفة في انتقال المرض.

بينما يعتقد العلماء الآن على نطاق واسع أن Covid-19 نشأت في الخفافيش ، يُعتقد أيضًا أن الفيروس قد ينتقل إلى البشر عبر حيوان وسيط.

وقالت الصحيفة "بناء على التجارب المكتسبة مع فيروس المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ، من المرجح أن المضيفين المتوسطين يعملون على سد انتقال العدوى من الخفافيش إلى البشر".

كانت هناك تقارير عن وجود حيوانات أليفة أخرى كانت إيجابية لـ Covid-19، بالإضافة إلى قطة في هونغ كونغ وقطعة في بلجيكا ، أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) اختبارات إيجابية لقطتين للحيوانات الأليفة في مدينة نيويورك بالإضافة إلى ثمانية أسود ونمور في حديقة حيوان برونكس.

في غضون ذلك ، قالت مؤسسة إنقاذ الكلاب في هونغ كونغ (HKDR) ، إنها لم تتلق تقارير عن استسلام الكلاب بسبب مخاوف Covid-19 ، على الرغم من أن جمعية الوقاية من القسوة على الحيوانات (SPCA) قالت إن لديها حالة واحدة من الهامستر مالك التخلي عن الحيوانات الأليفة لهذا السبب.