كورونا يخترق عزلة الشعوب الأصلية في البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جمعية الشعوب الأصلية في البرازيل، أن وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أصاب 38 حالة جديدة من هذه الشعوب.



ورصدت الجمعية، 446 إصابة و92 حالة وفاة في صفوف السكان الأصليين، وسجلت غالبية هذه الإصابات في منطقة الأمازون البرازيلية، حيث تعيش الكثير من القبائل المعزولة.

وقالت الجمعية في بيان "السرعة التي حل بها الفيروس في أراضينا في كل البلاد، مخيفة".



وقد أقام السكان الأصليون من شعب باركه داس تريبوس قرب مدينة ماناوس الكبيرة مأتما لزعيمهم ميسياس كوكاما الذي توفي جراء إصابته بكوفيد-19 عن 53 عاما.



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وأجريت المراسم فيما النعش مقفل ومغلف بالبلاستيك لتجنب أي إصابة.

وأشارت الجمعية كذلك إلى تسجيل إصابات في قبائل في جنوب البرازيل في ولايتي سانتا كاتارينا وريو غراندي دو سول.

وتشهد البرازيل ارتفاعا كبيرا بالإصابات مع 200 ألف صابة مثبتة وأكثر من 14 ألف وفاة.