كورونا في أفريقيا.. 78 ألف إصابة و2630 وفاة

الخليج 365 - أديس أباباالسبت 2020/5/16 12:59 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة تجاوز الـ78 ألف حالة.
وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس في أفريقيا ارتفع إلى 29 ألفاً و453 حالة، مشيراً إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2630.
ووفقاً للبيان اليومي فإنه تم تسجيل 25637 حالة شمال أفريقيا، و14690 جنوب القارة، و7486 إصابة في الشرق، و7437 وسط القارة، بالإضافة إلى 22944 غرب القارة.
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