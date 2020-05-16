9200 إصابة جديدة بكورونا في روسيا.. وإجمالي ألمانيا 173772

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، السبت، تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضاً من 10598 إصابة الجمعة. وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 272043 حالة. وأضاف أن 119 مصابا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2537. على جانب آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 620 حالة إلى 173772، فيما ارتفع عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.

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