8 إصابات جديدة بكورونا في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة بزيادة عن 4 حالات في اليوم السابق.

وكانت 6 حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.