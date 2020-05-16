إريتريا أول دولة أفريقية تعلن شفاء جميع مصابي كورونا

الخليج 365السبت 2020/5/16 12:05 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإريترية، السبت، تعافي جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة الإريترية، في بيان، أن البلاد أصبحت خالية من فيروس كورونا بخروج آخر حالة إصابة من المستشفى بعد تماثلها للشفاء، وبذلك تكون أول دولة أفريقية تعلن تعافي جميع حالات الإصابة الـ39 التي سجلتها البلاد منذ دخول الفيروس.
وكانت إريتريا قد سجلت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ دخول المرض البلاد لأول مرة في 22 مارس الماضي، .
ونصحت الوزارة بعدم التهاون، واستمرار اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات للوقاية من كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة ستستمر في تطبيق كافة التدابير الاحترازية، لمنع عودة الوباء مرة أخرى.
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