دراسة تكشف عن نظام غذائي مقترن بفيتامين C قادر على قتل الخلايا السرطانية

كشفت دراسة مشتركة أجراها فريق من العلماء الأميركيين والإيطاليين أن علاجا يتكون من نظام غذائي محدد مع استهلاك فيتامين C، أظهر ديناميكية إيجابية قادرة على قتل الخلايا السرطانية.وطور العلماء نظاما غذائيا يمكن أن يقتل السرطان المقاوم، وفقا لنتائج الدراسة التي نشرت على Nature Communications.

واكتشف العلماء من جامعة جنوب كاليفورنيا ومعهد IFOM للسرطان في ميلانو، أن النظام الغذائي الذي يحاكي الصيام يمكن أن يكون أكثر فعالية في علاج بعض أنواع السرطان عند دمجه مع فيتامين C.وفي الدراسة التي أجريت على الفئران، تمكن فريق العلماء من التوصل إلى أدلة على أن هذه التركيبة أدت إلى تأخير طور الورم في العديد من نماذج الفئران المصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفي بعض الفئران تسبب النظام الغذائي المقترن بفيتامين C، في انحدار المرض، وفقا لموقع MedicalXpress.

وقال مؤلف الدراسة فالتر لونغو، نقلا عن MedicalXpress: "للمرة الأولى، أظهرنا كيف يمكن للتدخل غير السام أن يعالج السرطان العدواني بشكل فعال".

وأضاف أن نظام العلاج المقترح يعتمد على نظام غذائي نباتي منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات، وتابع: "إن الجمع بين النظام الغذائي وفيتامين C قد أسفر عن نتائج مذهلة. لقد قتل كل الخلايا السرطانية تقريبا".

وبالإضافة إلى ذلك، اختبر العلماء العلاج بشكل منفصل، فقط مع النظام الغذائي وفقط بفيتامين C، على مجموعة أخرى من القوارض. ما أدى إلى انخفاض في نمو الخلايا السرطانية وزيادة طفيفة في موتها، ولكن عند استخدامهما معا، كان لهما تأثير كبير، ما أدى إلى قتل جميع الخلايا السرطانية تقريبا.

ووفقا للعلماء، لا يمكن تسجيل ديناميكية إيجابية إلا في الخلايا السرطانية مع طفرة في جين KRAS (عبارة عن جين يعمل بمثابة مفتاح تشغيل/ إيقاف في إشارة الخلية)، والذي يعد واحدا من أصعب العوائق في علاج السرطان.

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وتشير الطفرات في جين KRAS إلى أن الجسم يقاوم معظم العلاجات المكافحة للسرطان، ويقلل من معدل بقاء المريض على قيد الحياة. وتحدث طفرات KRAS في حوالي ربع جميع السرطانات البشرية ويقدر أنها تحدث في ما يصل إلى نصف جميع سرطانات القولون والمستقيم.

ويدرس الفريق حاليا تأثير التجويع أو اتباع نظام غذائي نباتي منخفض السعرات الحرارية مع أدوية أخرى مضادة للسرطان في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي والبروستات، وفقا لموقع Nature Communications الذي نشر نتائج الدراسة.

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