عرسان استبدلوا حفلات الزفاف بالعقارات بسبب "كورونا"

بعد أن أعاقت جائحة كورونا مخططاتهم لإقامة حفل زفاف الاحلام، وجد عدد من العرسان في اقتناء العقارات أفضل بديل.فبحسب صحيفة وول ستريت غورنال الاميركية، لجأ الثنائي فيل باسيس Phil Bassis و كارلي كاتالانا Carly Catalana، بعد ان أصبحت إقامة حفل الزفاف المرتقب هذا الصيف أمرا مستبعدا، إلى اتخاذ قرار مفاجئ و غريب حيث قرر العروسين استبدال حفل الزفاف بشراء منزل. فقد نما إلى علم الثنائي بأن أسعار العقارات شهدت انخفاضا كبيرا في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد، و وجدا في ذلك أفضل فرصة لاقتناء بيت الزوجية من خلال توظيف بعض المبالغ المالية المسترجعة من الدفعات التي تم سدادها لتنظيم حفل الزفاف في منهاتن.

و يقول "فيل باسيس" و هو صاحب مشروع متخصص بالموضة، نقلا عن الصحيفة، "لقد تسائلنا لماذا الانتظار؟ إنه بإمكاننا الآن الحصول على صفقة جيدة و اقتناء المنزل الذي كنا نبحث عنه. لماذا لانوظف الاموال التي كانت مخصصة لإقامة حفل الزفاف في شراء منزل كبديل."

و بالفعل قام الخطيبان بشراء شقة بمبلغ 1,51 مليون بعد أن كان يبلغ سعرها 2,095 مليون، و هما الآن يتطلعان إلى الاحتفال بزفافهما في الموعد المحدد بحضور المقربين من اسرتيهما.

و في قصة أخرى مشابهة تسردها الصحيفة، حول الثنائي الدكتور جيف هنري Jeff Henryو خطيبته إيريكا رودريغيز Erica Rodriguez اهتمامهما من التخطيط لإقامة حفل الزفاف إلى البحث عن منزل بعد أن تم تأجيل موعد حفل الزفاف الذي كان مقررا بتاريخ 30 مايو الجاري في مدينة مونرو بولاية كونيكتيكت، و الذي تقرر بعد ثلاث سنوات من الخطوبة. و حصل الدكتور هنري على الاقامة التدريبية في جامعة كونيكتيكت لممارسة الطب تحت الإشراف بعد أن اكمل دراسته في الطب بمدينة روانوك Roanoke حيث يقيمان حاليا هو و إيريكا.

Advertisements

تواصل الثنائي مع راشايل سيز Rachael Cisz التي تعمل كوسيط عقاري وقاما بتكليفها لزيارة وحدات سكنية بالنيابة عنهما وبالفعل أطلعتهما على عدد من الوحدات السكنية عبر خاصية FaceTime. و توجه الثنائي بعد ذلك في جولة لزيارة البيوت على ارض الواقع مرتديان الكمامات و القفازات مع أغطية الاحذية، و استغرقت الجولة ثلاثة أيام زارا خلالها 16 وحدة سكنية، ليستقرا بعد ذلك على منزل مكون من ثلاث غرف في مدينة ويست هارتفورد بولاية كونيكتيكت. يقول الدكتور هنري عن المنزل الجديد :"لقد عشقناه منذ أن أوقفنا السيارة عند الممر.". و يضيف هنري، بحسب الصحيفة، بأنه في حال اكتملت اجراءات شراء المنزل قبل ابتداء مرحلة تدريبه بجامعة كونيكتيكت، قد يقيم العروسين حفل زفاف ضيق في الفناء الخلفي للمنزل.

قد يهمك ايضاً:

عروسان يصعدان لمنزل الزوجية بـالونش

"كورونا" يخطف ممرضة بريطانية وجنينها ينجو بأعجوبة من الموت