شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بالبطاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

البطاطا من أبرز الاطعمة التى يفضلها الكثيرون ويمكن تناولها بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

حيث تحتوى البطاطا على "الكربوهيدرات، البروتين، الالياف، الدهون، فيتامين أ،فيتامين سى،البوتاسيوم، فيتامين ب"، وغيرها الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الجسم، وضمن سلسلة موضوعات حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار ينصح بتناول البطاطا لانها غنية بالعناصر الهامة للمناعة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد البطاطا على صحة جسمك

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1:تحتوى البطاطا على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا فيتامين سى الذى يساعد فى تقوية المناعة والحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

2:تحتوى البطاطا على نسبة عالية من الفيتامينات والالياف التى تعمل على تعزيز صحة الأمعاء والجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح.

3:نظرا لاحتواء البطاطا على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة فهى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

4:تحتوى البطاطا على بعض الخصائص التى تعمل على تقوية العين والرؤية وحمايتها من الضباب والالتهاب.

5:تناول البطاطا يعمل على تقوية القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطاتن وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.