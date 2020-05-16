إنفو جراف.. معلومة طبية رمضانية.. الزنجبيل هيقوى مناعتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى سلسلة معلومة طبية رمضانية فوائد تناول كوب من الزنجبيل بعد الإفطار لتقوية جهاز المناعة، خاصة في ظل تفشى وباء كورونا، ووفقا لموقع healthline فإن الزنجبيل يحتوى على مضادات الأكسدة القوية ومضاد للميكروبات والالتهابات ويخفف آلام الحلق ويعالج الشعور بالقشعريرة والحمى. ونتعرف من خلال الإنفو جراف التالى فوائد تناول الزنجبيل.. الزنجبيل يقوى جهاز المناعة يحتوى على مضادات الأكسدة القوية Advertisements مضاد للميكروبات والالتهابات يعالج الم الحلق يقضى على الشعور بالقشعريرة والحمى يخفض مستويات الكوليسترول فى الدم يساعد فى تنظيف القولون ويمنع تشنجات البطن يخفف من عسر الهضم

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