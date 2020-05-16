شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل قد تزيد من خطورة التعرض لعدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل فيروس كورونا خطرا كبيرا على فئات معينة من المجتمع، منها كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة وأصحاب المناعة الضعيفة، ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بـ COVID-19.

لا تظهر جائحة COVID-19 أي علامات على التراجع وقد يضطر إلى التعامل معه لفترة طويلة قادمة الآن، وعلى الرغم من أن العلماء يعملون مع الوقت لإيجاد لقاح للعدوى المميتة ، لم يظهر شيء إيجابي بعد.

ولان هذا فيروس لا يمكن التنبؤ به ، يطرح تحديات جديدة على المهنيين الصحيين، علاوة على ذلك ، نظرًا لأن هذه سلالة جديدة من الفيروس التاجي ، فإن الخبراء ليس لديهم أيضًا أي بيانات يمكن الاعتماد عليها، حيث نرى أعراضًا جديدة أو مضاعفات جديدة كل أسبوع تقريبًا، كل هذا يجعل العثور على علاج صعبًا.

هذا الفيروس خطير بشكل خاص لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة، ولكن هناك بعض الأشياء الأخرى التي قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بـ COVID-19، وفقا لموقع " thehealthsite".

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قد تحدد فصيلة دمك مخاطركوفقًا لدراسة في قسم المعلوماتية الطبية الحيوية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، قد تشير فصيلة دمك إلى خطر الإصابة بالمرض. قد تحدد فصيلة دمك مخاطركوفقًا لدراسة في قسم المعلوماتية الطبية الحيوية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، قد تشير فصيلة دمك إلى خطر الإصابة بالمرض.

على ما يبدو ، فإن الأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم A لديهم خطر أكبر والأشخاص الذين يعانون من فصيلة الدم O هم في خطر أقل بكثير.

و السبب وراء ذلك غير معروف حتى الآن ويقول الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة للتأكد من سبب حدوث ذلك. دراسة أخرى في الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في شنتشن ، الصين ، تطرح أيضًا نفس النظرية.



العرق قد يحدث فرقا جدا العرق قد يحدث فرقا جدا يبدو أن البيانات حتى الآن تشير إلى أن الأمريكيين الأفارقة هم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، أيضا العلماء ليسوا متأكدين من السبب ، لكنهم يشكون في أن الظروف الصحية السيئة بين هذه المجموعة من الناس قد تكون السبب.



السمنة عاملا حاسماوفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، قد تكون السمنة المرضية عامل خطر كبير جدًا لـ COVID-19، وعلى الرغم من أنه الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من السبب، ألا أن البدناء معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكل هذه الأمراض تزيد من خطر الإصابة بالعدوى. لذلك ، قد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع خطر زيادة الوزن للأشخاص. السمنة عاملا حاسماوفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، قد تكون السمنة المرضية عامل خطر كبير جدًا لـ COVID-19، وعلى الرغم من أنه الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من السبب، ألا أن البدناء معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكل هذه الأمراض تزيد من خطر الإصابة بالعدوى. لذلك ، قد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع خطر زيادة الوزن للأشخاص.







قد يزيد التدخين من خطر الإصابة بشكل ملحوظوفقًا لدراسة فإن احتمالية المدخنين يوميًا أقل بكثير من مضاعفات أعراض COVID-19، حيث يعتقد الباحثون أن النيكوتين قد يوفر بعض الحصانة من العدوى، ولكن دراسات أخرى وجدت العكس تماما. في الواقع ، وجدت بعض الدراسات أن التدخين يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر لـ COVID-19. قد يزيد التدخين من خطر الإصابة بشكل ملحوظوفقًا لدراسة فإن احتمالية المدخنين يوميًا أقل بكثير من مضاعفات أعراض COVID-19، حيث يعتقد الباحثون أن النيكوتين قد يوفر بعض الحصانة من العدوى، ولكن دراسات أخرى وجدت العكس تماما. في الواقع ، وجدت بعض الدراسات أن التدخين يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر لـ COVID-19.

ضعف المناعة عامل خطر كبير للغايةمنذ بداية الوباء ، يخبرنا الخبراء أن نعزز مناعتنا لمحاربة الفيروس القاتل، و هذا لأنه إذا كان لديك مناعة منخفضة ، فلن يتمكن جسمك من محاربة العدوى بشكل فعال، وهذا يعني أنه حتى الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الذي يقمع جهاز المناعة هم في خطر كبير، و يجب على الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان أو نخاع العظام أو زرع الأعضاء ، وأولئك الذين يعانون من نقص المناعة ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص الذين يعانون من الكورتيكوستيرويدات أن يكونوا حذرين للغاية خلال هذا الوقت.