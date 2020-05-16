كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 10:44 صباحاً - هل أنت حامل وتبحثين عن فاكهة تقدم لك العديد من الفوائد الغذائية، في رمضان بدون أن تسبب السمنة واكتساب الوزن الزائد؟ الدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، تقدم لك فوائد الأفوكادو للحامل في رمضان، وتقول ثمرة الأفوكادو ذات مذاق رائع، ولكن هناك أكثر من مجرد طعم لهذه الفاكهة الخضراء الصغيرة. المليئة بالدهون الصحية، ثبت أن الأفوكادو له تأثير قوي على الصحة، وهو تأثير يترجم إلى الكثير من الأشياء الجيدة لطفلك!

فوائد الأفوكادو للحامل في رمضان



فيما يلي 10 أسباب لإدراج الأفوكادو في نظامك الغذائي أثناء الحمل.

الأفوكادو مليء بالدهون الصحية



هناك العديد من الطرق للحصول على سعرات حرارية أكثر في نظامك الغذائي، لكن السكر والكربوهيدرات والدهون المشبعة يمكن أن تتسبب في زيادة وزنك أكثر. أدخلي الدهون الصحية للقلب وهي موجودة في الأفوكادو. إنها تجعل من السهل تناول الدهون الخاصة بك دون كل الأشياء السيئة. فقط الكثير من العناصر الغذائية.

الأفوكادو يحتوي على العناصر الغذائية



يحتوي الأفوكادو على ضعف كمية البوتاسيوم التي يحتوي عليها الموز، كما أنه يساعد في تناولك اليومي الموصى به من فيتامين K، وحمض الفوليك، وفيتامين C، وفيتامين B5، وفيتامين B6وفيتامين E. كما يحتوي على كمية صغيرة من المغنيسيوم والمنغنيز والنحاس، والحديد والزنك والفوسفور وفيتامين أ وفيتامين بـ1 وفيتامين بـ2 وفيتامين بـ3. ستجدين أيضاً جرامين من البروتين و7 جرامات من الألياف في حصة واحدة من الأفوكادو!

الأفوكادو يساعد على امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة الأخرى



كما أن للعناصر الغذائية الموجودة في الأفوكادو بالفعل فائدة مذهلة، كما أنها تساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة الأخرى بشكل أفضل، مثل الكاروتينات المضادة للأكسدة الموجودة في الجزر والبطاطا الحلوة والخضر الورقية.

الأفوكادو يقلل من خطر زيادة الوزن



لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، يساعد الأفوكادو في الواقع على تقليل فرص زيادة الوزن أثناء الحمل. في الواقع، ربطتها بعض الدراسات بفقدان الوزن في غير الحوامل، والألياف 25٪ منها قابلة للذوبان، والتي تغذي البكتيريا الصديقة للأمعاء.

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الأفوكادو يقلل من خطر الإصابة بسكري الحمل



مرة أخرى، بسبب الكمية العالية من الألياف، قد يكون الأفوكادو مفيداً في تقليل خطر الإصابة بسكري الحمل (وخطر الإصابة بمرض السكري على المدى الطويل بشكل عام). في الواقع، أظهرت إحدى الدراسات على مرضى السكري أنهم أقل استجابة للسكر عندما تم دمجه مع الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

الأفوكادو يقلل من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج



مخاطر مقدمات الارتعاج منخفضة نسبياً، لكنها أصبحت أكثر شيوعاً. يمكن أن تساعد الكمية العالية من البوتاسيوم الموجودة في الأفوكادو على تقليل خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج، نظراً لأن تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم قد أظهر في العديد من الدراسات الحد من ضغط الدم. قد يقلل هذا أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل، بعد ولادة الطفل بوقت طويل.

الأفوكادو لا يسبب السمنة للحامل



رغم أنك تحتاجين إلى كمية كافية من الكربوهيدرات في اليوم، إلا أننا غالباً ما نتناول الطعام بشكل مفرط. يعتبر الأفوكادو، الذي يحتوي فعلياً على 9 جرامات من الكربوهيدرات، منخفض الكربوهيدرات لأنه يحتوي فقط على كربوهيدرات صافية، وذلك بفضل كل الألياف.

تناول الأفوكادو قد يحسن صحتك العامة



رغم أنه قد لا يكون هناك سبب وتأثير مباشر في الدراسات التي فحصت المستوى الصحي وعادات تناول الأفوكادو، يبدو أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة بشكل عام. ربما يكون تحسين امتصاص العناصر الغذائية الأخرى. ربما لأنهم أكثر وعياً بما يأكلونه. مهما كان السبب، لا يمكنك أن تخطئي في المحاولة!

دمج الأفوكادو في نظامك الغذائي



أحد أفضل الأشياء المتعلقة بالأفوكادو هو مدى سهولة دمجه في نظامك الغذائي اليومي. جواكامول. المفروم على السلطات. يضاف إلى حساء الفاصوليا أو الفلفل الحار. داخل البوريتو أو التاكو.