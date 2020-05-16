شد المعدة أثناء الحمل... متى يجب استشارة الطبيب؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 مايو 2020 10:44 صباحاً - شد المعدة هو الشعور بالضيق في البطن، قد تشعرين بألم حاد على جانبي أسفل البطن عندما ينمو الرحم ويمتد الجلد مع تقدم الحمل، قد تشد معدتك على فترات غير منتظمة وتسترخي في غضون دقائق، عادة ما يرتبط شد المعدة بزيادة الوزن ويمكن أن يتبعه تقلصات براكستون هيكس في الثلث الثاني والثالث، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد لتعرفنا، لماذا يحدث شد المعدة في كل فصل دراسي، ومتى يجب أن تريْ الطبيب. أسباب شد المعدة أثناء الحمل

هناك أسباب مختلفة لتضييق المعدة، وقد تختلف من ثلث إلى آخر.

شد المعدة خلال الثلث الأول الغازات أو الإمساك: تشكل الغازات والإمساك المشكلات الشائعة أثناء الحمل المبكر. كلاهما يسبب تقلصات في البطن ويمكن أن يكون مؤلماً.

الإجهاض: في بعض الحالات، قد يشير شد المعدة إلى إجهاض. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا صحيحاً فقط إذا كان التشنج مصحوباً بأعراض أكثر إجهاضاً، مثل النزيف المهبلي وآلام أسفل الظهر وتفريغ الأنسجة.

شد المعدة خلال الفصل الثاني التمدد: مع نمو الرحم، تتمدد العضلات والأربطة في البطن، مما يؤدي إلى تقلصات في البطن أو آلام حادة وإصابات بطول البطن.

ألم الرباط المستدير: في بعض الأحيان، قد يكون لديك ألم طعني مفاجئ في أسفل البطن أو منطقة الفخذ على أحد الجانبين أو كليهما. يمكن أن يبدو هذا الألم أيضاً وكأنه شد في المعدة مع تغير أوضاعك مثل الوقوف أو الجلوس أو الانحناء.

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تقلصات براكستون هيكس: خلال الجزء الأخير من هذا الثلث، قد يكون لديك تقلصات مخاضية، عندما تحدث هذه الانقباضات، يمكن أن يكون لديك شعور مشدود وغير مريح في البطن. ومع ذلك، تستمر هذه الانقباضات لمدة 30 إلى 60 ثانية وليست مؤلمة مثل تقلصات المخاض الحقيقية :الرحم العصبي: في حالات نادرة، قد تعانين من تقلصات متكررة ومنتظمة (أو شد المعدة) لا تسبب أي تغييرات في عنق الرحم. وهي مشابهة لـBraxton Hicks، ولكنها قد تكون أقوى ولا تستجيب للترطيب أو الراحة.

شد المعدة خلال الفصل الثالث

يمكن أن يكون ضيق المعدة في أواخر الحمل علامة على المخاض. تصبح تقلصات براكستون هيكس شائعة أيضاً عند تقدمك خلال الفصل الثالث. تزيد الانقباضات الحقيقية في القوة والتردد بمرور الوقت، حان الوقت لتتبعها ورؤية طبيبك. Advertisements

أسباب أخرى لشد المعدة أثناء الحمل حركات الجنين: عندما يضغط طفلك أو يركل، قد تشعرين بالدغدغة. رغم شعورك بالرضا عن ذلك، هناك أيضاً إحساس شد في البطن.

الإفراط في الاستهلاك: الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يجعل بطنك يشعر بالضيق والصلابة. جنباً إلى جنب مع استيعاب الطفل المتنامي، يمكن لوجبة كبيرة تقليص المساحة في البطن.

غالباً ما يكون الشعور بالضيق غير ضار؛ لأنه لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ إلى دقائق وينشأ عن بعض أسباب الحمل المنتظمة. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تضطرين إلى زيارة الطبيب.

متى يجب أن تريْ الطبيب؟ إذا أصبح الشد أقوى وأطول أو كان لديك حمل عالي الخطورة، يجب عليك مراجعة طبيبك. كما تتطلب الحالات التالية المساعدة الطبية:

تعانين من ضيق أكثر من أربع مرات في الساعة.

وجود أي صعوبات في التنفس مع شد البطن.

الشعور بألم شديد مع الشد.

إذا لم يكن لديك أي مشاكل خطيرة مع الشد، ولكن فقط القليل من الانزعاج، يمكنك تجربة بعض تقنيات الاسترخاء للحصول على الراحة.

كيفية التعامل مع شد المعدة؟ إذا كان شد معدتك وألمك خفيفاً وغير منتظم، فيمكنك اتخاذ الإجراءات التالية.

قومي بتغيير موقفك لأن بعض المواقف قد تؤدي إلى تقلصات كاذبة. حركي جسمك أو استلقي لمعرفة ما إذا كان الإحساس بالشد يزول.

قد يؤدي الجفاف في بعض الأحيان إلى تقلصات كاذبة.

لذلك، احصلي على الماء واستريحي لبعض الوقت.

خذي حماماً دافئاً أو اجلسي في حوض استحمام دافئ حيث يساعد على استرخاء العضلات المتعبة.

إذا كانت لديك مثانة ممتلئة، فقومي بتفريغها لتخفيف الضغط على البطن.

تناولي كوباً من الشاي أو الحليب الدافئ؛ لأنه مرطب ومريح.

لا تستيقظي بسرعة كبيرة من سريرك أو أي وضع آخر.

إذا لم تجدي راحة بعد تجربة هذه التدابير المنزلية، فاستشيري طبيبك. أيضاً، إذا لم تكوني قد اجتزت الأسبوع السادس والثلاثين، ولديك علامات المخاض المبكر مثل زيادة الضغط في الحوض، والنزيف، وإفراز السوائل، فانتقلي إلى المستشفى. سيحاول طبيبك فهم سبب إحساس التضييق وتقديم المشورة لك وفقاً لذلك.

القليل من الانزعاج أمر طبيعي أثناء الحمل، ولا داعي للقلق بشأنه. ولكن في الوقت نفسه، لا يمكنك تجاهل أي تغييرات أو آلام كبيرة في جسمك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.