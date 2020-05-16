شكرا لقرائتكم خبر عن س وج كل ما تريد معرفته عن الحروق.. بدرجاتها وأنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحروق من أصعب المشاكل الصحية والحوادث التى يتعرض لها البعض، وهناك أنواع ودرجات مختلفة من الحروق وكل نوع يجب التعامل معه حسب درجته ، وضمن سلسلة موضوع س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الحروق، وذلك وفقا لما ذكره موقع clevelandclinicفهى:

س: ما هى أنواع الحروق؟

س: ما هى أنواع الحروق؟ ج: للحروق ثلاث درجات مختلفة وهى 1:حروق الدرجة الأولى ، وهى خفيفة مقارنة بالحروق الأخرى، تؤدي إلى ألم واحمرار البشرة (الطبقة الخارجية من الجلد). 2: حروق الدرجة الثانية على البشرة والأدمة (الطبقة السفلية من الجلد)، أنها تسبب الألم والاحمرار والتورم والبثور. 3:حروق الدرجة الثالثة عبر الأدمة وتؤثر على الأنسجة العميقة، ينتج عنها بشرة بيضاء متقشرة أو سوداء متفحمة . س:ما الذي يسبب الحروق؟ س:ما الذي يسبب الحروق؟ ج: الحرارة الجافة (مثل النار) والحرارة الرطبة (مثل البخار أو السوائل الساخنة) والإشعاع والاحتكاك والأشياء الساخنة والشمس والكهرباء والمواد الكيميائية يمكن أن تسبب الحروق. الحروق الحرارية هي أكثر أنواع الحروق شيوعًا، تحدث هذه الحروق عند ملامسة اللهب أو المعادن الساخنة أو البخار للجلد، يمكن أن تنتج هذه الحروق عن العديد من الظروف المختلفة بما في ذلك حرائق المنازل وحوادث المركبات وحوادث المطبخ والأعطال الكهربائية. Advertisements س:ما هي أعراض الحروق؟

س:ما هي أعراض الحروق؟ ج: 1:البثور المنتشرة على البشرة. 2:الم شديد فى البشرة واحمرار. 3:تقشر الجلد. 4: تورم. 5: بشرة بيضاء متقشرة أو متفحمة. 6:اضطرابات القلب بعد الإصابة الكهربائية. ما هو علاج الحروق؟

ما هو علاج الحروق؟ ج: بكون علاج الحروق حسب درجتها ، فالدرجة الاولى يمكن علاجها فى المنزل بطرق طبيعية مثل العسل الابيض، اما الدرجتين الاكثر خطورة يجب زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة.

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