شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض رئيسية لحالة تشبه مرض كاواساكى ترتبط بفيروس كورونا فى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدّر مرض غامض جديد متعلق بالفيروس التاجي عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة، بعد أن شوهدت حالات عديدة في الأطفال في جميع أنحاء العالم.

يتم وصف المرض بأنه "متلازمة التهابية"، على غرار مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة، والآن ، كشف أندرو كومو ، حاكم نيويورك ، أن المرض أثر على الأطفال في 15 ولاية على الأقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وكذلك في خمس دول أوروبية.

واستشهد حاكم نيويورك وفقا لا نشره تقرير جريدة " Mirror"، بحدوث تغيير في لون الجلد وقلب السباق كاثنين فقط من "مجموعة واسعة من الأعراض" ، مضيفًا: "يجب على الآباء أن يدركوا ذلك.



اعراض التهاب فى الاطفال

ومرض كاواساكي هو حالة تصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة ، وتعرف أيضًا باسم متلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، ووفقًا لـهيئة الصحة البريطانية NHS ، فإن للمرض 7 أعراض رئيسية يجب على الآباء أن يكونوا على علم بها:

الحمى لأكثر من 5 أيام طفح جلدي تورم الغدد في الرقبة الشفاه الجافة والمتشققة احمرار الأصابع احمرار العيون إسهال

إذا لاحظت هذه الأعراض في طفلك ، فمن المهم طلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن.

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وتنصح NHS: "من الأفضل إذا بدأ العلاج في أقرب وقت ممكن، فكلما بدأ العلاج مبكرًا ، زاد وقت التعافي وأقل خطر حدوث مضاعفات.

ويعتبر الجلوبيولين المناعي الوريدي (IVIG) ، وهو محلول الأجسام المضادة ، والأسبرين الدواءان الرئيسيان المستخدمان لعلاج مرض كاواساكي، وأبلغ الأطباء الآن عن حالات مرض غامض في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا.

وكانت التقارير الأولى قد ظرهت فى المملكة المتحدة ، حيث يعتقد أن هناك 12 حالة على الأقل، وفي غضون ذلك ، كشف وزير الصحة الفرنسي ، أوليفييه فيران ، في وقت سابق من هذا الشهر أن المرض قد شوهد في "حوالي 15 طفلاً من جميع الأعمار".

بعدها تم الإبلاغ عن حالات في إسبانيا وإيطاليا وسويسرا ، حيث أدرج الحمى ومشكلات الجهاز الهضمي والتهاب الأوعية الدموية كأعراض رئيسية للمرض.