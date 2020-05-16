بلاش منها على السحور..7 أكلات ومشروبات تسبب الصداع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداع وألم وعدم القدرة على التركيز جميعها من العلامات التى قد نشعر بها فى نهار رمضان وتؤثر على حالتنا الصحية فى الصيام، وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك بعض الاكلات التى تزيد من الاصابة بالصداع لذلك يجب تجنبها فى السحور وهى: أكلات تسبب الصداع

أكلات تسبب الصداع 1:المشروبات التى تحتوى على الكافيين تسبب الصداع النصفي ومنها القهوة والشاى. 2: وفقا لمؤسسة الصداع النصفى الامريكية، يعتقد أن الشوكولاتة هي ثاني أكثر الأسباب شيوعًا للصداع النصفي بعد الكحول، حيث يؤثر على ما يقدر بنحو 22 % من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى. 3:المخللات والاطعمة المالحة التى تحتوى على الصوديوم تزيد من خطر الاصابة بالصداع النصفى وألم الرأس. 4:الجبنة، من الاكلات الشهرية فى السحور ولكنها قد تؤثر على الرأس وتسبب الصداع الشديد. Advertisements 5:الاطعمة والمشروبات المثلجة مثل الايس كريم، تزيد من الشعور بالصداع المزمن. 6:بعض أنواع المكسرات قد تؤثر على صحة الجهاز العصبى وتسبب الصداع الشديد. 7:اللحوم المصنعة مثل "اللانشون، السجق، البسطرمة"، وغيرها من اللحوم المصنعة التى تؤثر على صحة الجهاز العصبى وتسبب الصداع الشديد. 8:الاطعمة التى تحتوى على مواد حافظة تسبب الصداع الشديد وتؤثر على صحة الجهاز العصبى. لذلك نصح باستبدال هذه الاكلات فى السحور بالخضروات والفواكه والاطعمة الخفيفة والتى تعزز صحة الجهاز العصبى وتساعد على التركيز والنشاط.

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