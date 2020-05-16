تعرف على خيارات العلاج لالتهاب مفصل الورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب مفصل الورك من مشاكل العظام المزعجة والتي تعيق الحركة والعمل وممارسة النشاطات اليومية بسهولة نتيجة لتآكل الغضروف الذي يسند مفاصلك مما يسبب احتكاكًا وتلفًا للعظام والالتهاب، ويؤدى ذلك إلى الشعور بالألم الشديد والتصلب، ووفقا لموقع healthline هناك عدة طرق لعلاج التهاب مفصل الورك.

تهدف جميع علاجات هشاشة العظام في الورك إلى التحكم في الألم وتحسين الحركة ، ولكن الخيار الصحيح يعتمد على الفرد قد يكون العلاج الأولي ببساطة هو التمرين والتمدد، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن هشاشة العظام مرض تنكسي ، مما يعني أن الأعراض غالبًا ما تزداد سوءًا بمرور الوقت إذا حدث ذلك فقد يكون العلاج الوحيد في هذه الحاله هو جراحة استبدال مفصل الورك.

خيارات العلاج المتاحة لالتهاب مفصل الورك





التخلص من الوزن الزائد

يكون الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، الوزن الإضافي يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل قد يساهم ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ، بما في ذلك السمنة ، في الالتهاب، يمكن لهذه العوامل أن تزيد الأعراض سوءًا وتؤدي إلى تقدمها بسرعة أكبر.

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بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يوصي الخبراء الطبيون بشدة بفقدان الوزن من خلال تغييرات غذائية وبرنامج تمرين.

تناول أدوية لتخفيف الألم

يمكن أن تلعب أدوية تخفيف الألم دورًا في إدارة هذا الاضطراب جنبًا إلى جنب مع ممارسة الرياضة والتخلص من الوزن الزائد بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ، قد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات عن طريق الفم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في السيطرة على الألم والالتهاب.

الحقن بالكورتيزون

قد يصف مقدمو الرعاية الصحية حقن الكورتيزون لتقليل الألم الشديد والتورم يمكن أن تساعد الستيرويدات على التحكم في الألم عن طريق تقليل الالتهاب ومع ذلك ، فإنها توفر فقط تخفيف الألم المؤقت قد يؤدي الاستخدام طويل المدى إلى آثار سلبية.

ممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي

التمرين ضروري للحد من خطر هشاشة العظام وتباطؤ تقدمه لا يساعد التمرين فقط على التخلص من الوزن الزائد ولكنه أيضًا يحسن القوة والمرونة والتنقل.

وتعد أفضل التمارين الرياضية لمرضى التهاب مفصل الورك اليوجا، ركوب الدراجات أو استخدام دراجة ثابتة، السباحة أو التمارين المائية، تمارين التقوية، المشى.