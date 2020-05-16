صحة ورشاقة

تعرف على خيارات العلاج لالتهاب مفصل الورك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خيارات العلاج لالتهاب مفصل الورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب مفصل الورك من مشاكل العظام المزعجة والتي تعيق الحركة والعمل وممارسة النشاطات اليومية بسهولة نتيجة لتآكل الغضروف الذي يسند مفاصلك مما يسبب احتكاكًا وتلفًا للعظام والالتهاب، ويؤدى ذلك إلى الشعور بالألم الشديد والتصلب، ووفقا لموقع healthline  هناك عدة طرق لعلاج التهاب مفصل الورك.

تهدف جميع علاجات هشاشة العظام في الورك إلى التحكم في الألم وتحسين الحركة ، ولكن الخيار الصحيح يعتمد على الفرد قد يكون العلاج الأولي ببساطة هو التمرين والتمدد، ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن هشاشة العظام مرض تنكسي ، مما يعني أن الأعراض غالبًا ما تزداد سوءًا بمرور الوقت إذا حدث ذلك فقد يكون العلاج الوحيد في هذه الحاله هو  جراحة استبدال مفصل الورك.

 

خيارات العلاج المتاحة لالتهاب مفصل الورك

 

201811121050355035
 

 

 

التخلص من الوزن الزائد
 

 

يكون الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام،  الوزن الإضافي يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل قد يساهم ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ، بما في ذلك السمنة ، في الالتهاب، يمكن لهذه العوامل أن تزيد الأعراض سوءًا وتؤدي إلى تقدمها بسرعة أكبر.

Advertisements

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، يوصي الخبراء الطبيون بشدة بفقدان الوزن من خلال تغييرات غذائية وبرنامج تمرين.

تناول أدوية لتخفيف الألم
 

يمكن أن تلعب أدوية تخفيف الألم دورًا في إدارة هذا الاضطراب جنبًا إلى جنب مع ممارسة والتخلص من الوزن الزائد بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة ، قد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات عن طريق الفم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في السيطرة على الألم والالتهاب.

الحقن بالكورتيزون
 

قد يصف مقدمو الرعاية الصحية حقن الكورتيزون  لتقليل الألم الشديد والتورم يمكن أن تساعد الستيرويدات على التحكم في الألم عن طريق تقليل الالتهاب ومع ذلك ، فإنها توفر فقط تخفيف الألم المؤقت قد يؤدي الاستخدام طويل المدى إلى آثار سلبية.

ممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي

 

714

 

التمرين ضروري للحد من خطر هشاشة العظام وتباطؤ تقدمه لا يساعد التمرين فقط على التخلص من الوزن الزائد ولكنه أيضًا يحسن القوة والمرونة والتنقل.

وتعد أفضل التمارين لمرضى التهاب مفصل الورك اليوجا، ركوب الدراجات أو استخدام دراجة ثابتة، السباحة أو التمارين المائية، تمارين التقوية، المشى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خيارات العلاج لالتهاب مفصل الورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا