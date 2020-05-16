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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمر الهندي هو فاكهة مذاقها حلو وحامض ولها الكثير من الفوائد الصحية، يمكن استخدامه لتحسين عملية الهضم ومقاومة الإمساك والإسهال، كما أنه جيد لصحة قلبك، لكن الإفراط في تناول التمر الهندي قد يكون له اضرار وآثار جانبية، نتعرف في هذا التقرير على اضرار التمر الهندي بحسب ما ذكر موقع stylecraze.



اضرار التمر الهندي

اضرار التمر الهندي

اضرار التمر الهندي عديدة إذا تم الإفراط في تناوله وتشمل:

يزيد من النزيف مع بعض الأدوية

يمكن أن يزيد التمر الهندي من مخاطر النزيف وتبين أنه خطير للغاية عند تناوله مع بعض الأدوية تتضمن بعض الأدوية الشائعة مثل: أسبرين، الأدوية المضادة للالتهابات، أدوية سيولة الدم، الأدوية المضادة للصفائح الدموية.

إذا كنت تتناول التمر الهندي مع أي من هذه الأدوية ، فإن معدلات امتصاصها في جسمك سترتفع بشكل كبير، ونتيجة لذلك سيؤدي في النهاية إلى نزيف مفرط.

يؤدي إلى نقص السكر في الدم

يمكن أن يؤدي تناول التمر الهندي المنتظم بكميات كبيرة إلى انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز في الدم ، مما يؤدي إلى نقص السكر في الدم.

يجب على مرضى السكر الذين يتناولون بالفعل أدوية لخفض مستوى السكر في الدم توخي الحذر أثناء تناول التمر الهندي.

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اضرار التمر الهندي عند الافراط في تناوله

قد يسبب الحساسية

الحساسية أو فرط الحساسية هي واحدة من الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للتمر الهندي هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم حساسية لمكونات هذه الفاكهة وينتهي بهم الأمر إلى تطوير عدد من الأعراض مثل الطفح الجلدي والحكة والالتهاب والإحساس بالوخز والدوار والإغماء والقيء وضيق التنفس وما إلى ذلك من خلال تناوله.

يضر مينا الأسنان

التمر الهندي حمضي للغاية بطبيعته، لذلك مع الاستهلاك المنتظم إذا كنت تأكل التمر الهندي بكميات كبيرة ، فمن المحتمل أن تتآكل مينا أسنانك بسبب مكونه الحمضي.

يشكل حصى في المرارة

أثبتت دراسة رصدية أجراها بعض العلماء الهنود أن تناول كميات ضخمة من التمر الهندي يمكن أن يعزز تكوين الحجارة في المرارة. يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك اليرقان والحمى الحادة وتقلصات البطن والغثيان والقيء ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل الكبد وما إلى ذلك.



اضرار التمر الهندي

يعزز الحموضة وارتجاع المرئ

التمر الهندي هو عنصر غذائي حمضي، عندما نأكله، ترتفع مستويات الحمض داخل الجهاز الهضمي، وخاصة معدتنا، لذا ، إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي أو "ارتجاع الحمض" ، فعليك الابتعاد عنه.