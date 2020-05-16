الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 1680 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية المزيد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، 1680 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,442,924 إصابة.

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وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن أمله في التوصل بحلول نهاية السنة للقاح ضد كورونا المستجد الذي يواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة.

وقال ترامب "نأمل في الحصول (على لقاح) بحلول نهاية السنة، وربّما في وقت أقرب. نحن نحرز تقدّماً مذهلاً". لكنه خفف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحافي من التفاؤل، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقّف على لقاح. لكن لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".



وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أن لقاحاً ضد كوفيد-19 قد يكون جاهزاً خلال عام "في أفضل السيناريوهات".