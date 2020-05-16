مرض مرتبط بكورونا يقتل طفلين ويصيب 230 في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت منظمة صحية إقليمية، الجمعة، بأنَّ أعراض التهاب متلازمة مهددة للحياة ومرتبطة بمرض "كوفيد- 19" أصابت 230 طفلاً في أوروبا وأودت بحياة اثنين منهما حتى الآن هذا العام.



وذكر تقرير للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومقره السويد، أن طفلين توفيا بالمتلازمة الشبيهة بمرض "كاواساكي" أحدهما في بريطانيا والآخر في فرنسا.





ومعظم وفيات مرض "كوفيد- 19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، لكن التقارير عن المتلازمة التي تصيب الأطفال أثارت مخاوف من احتمال أن يشكل الفيروس خطراً على الصغار بدرجة أكبر مما كان يُعتقد في بادئ الأمر.

وحثت منظمة الصحة العالمية الأطباء في أنحاء العالم على التأهب، لكنها حذرت من أن ارتباط المتلازمة بـ"كوفيد- 19" لا يزال غير واضح.





وتشترك الحالة التي يطلق عليها اسم متلازمة الالتهاب متعددة الأنظمة لدى الأطفال في الأعراض مع الصدمة السامة ومرض "كاواساكي" ومنها الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد وأيضاً مشاكل في القلب في الحالات الشديدة.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات المتلازمة زادت خلال الجائحة الحالية، لكنها أوضحت أنها ظهرت أيضاً على أطفال لم يصابوا بـ"كوفيد- 19".





Advertisements

وفي 9 مايو/أيار، أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو وفاة طفل في الخامسة من العمر بمرض التهابي عوارضه قريبة من مرض "كاواساكي".

وقال كومو، آنذاك، إن هناك 73 طفلاً سجلت لديهم عوارض مماثلة في الولاية، مشيرا إلى أن السلطات الصحية تحقق في وفاة الطفل والحالات الأخرى.





وتابع: "سجلت وفاة واحدة بسبب ذلك، وقد يكون هناك آخرون نحقق بشأنهم"، معددا سلسلة عوارض يفترض أن تدفع الآباء إلى استشارة طبيب إذا ظهرت.

عالمياً، توفي 305 آلاف و424 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الجمعة، الساعة 20.30 بتوقيت جرينتش.





وسُجّلت رسميّاً 4 ملايين و503 آلاف و811 إصابة على الأقلّ بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء "كوفيد- 19".

وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليون و571 ألفاً و100 شخص حتى اليوم.



