45 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. و187 بالجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب، الجمعة، 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما أعلنت الجزائر المجاورة عن 187 حالة جديدة و7 وفيات، خلال آخر 24 ساعة.



وبحسب إحصائيات وزارة الصحة المغربية، ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6652، فيما تماثلت للشفاء 90 حالة جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 3400.





وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة المغربية، في التصريح الصحفي اليومي حول فيروس كورونا، إن بلاده لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليظل عدد الوفيات 190 حالة، وتستقر نسبة الوفيات عند 2.9%.

وأضاف أن الحالات التي تماثلت للشفاء تفوق الحالات النشطة التي لاتزال قيد العلاج والتتبع الصحي.





أما في الجزائر، فأُعلن تسجيل 187 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6629 حالة مؤكدة، فيما سجلت 7 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 536 حالة.

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وذكر الناطق باسم لجنة متابعة مستجدات وباء "كوفيد- 19" في وزارة الصحة، جمال فورار، خلال لقاء إعلامي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 3271 من بينها 113 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





عالمياً، توفي 305 آلاف و424 شخصاً بالفيروس منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الجمعة، الساعة 20.30 بتوقيت جرينتش.





وسُجّلت رسميّاً 4 ملايين و503 آلاف و811 إصابة على الأقلّ بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء "كوفيد- 19".

وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليون و571 ألفاً و100 شخص حتى اليوم.



