فوائد الزنك على صحة جسمك ومناعتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنك واحد من أهم العناصر فى الجسم والذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض ، فضلا عن ذلك فهو مسئول عن وظائف عديدة بالجسم، ولذلك فإن نقص الزنك فى الجسم يسبب مشاكل صحية عديدة، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن فوائد الزنك على الصحة هى:

فوائد الزنك على صحة جسمك

1:يحتوى الزنك على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة الفيروسات والعدوى.

2:يعتبر الزنك واحد من أهم العناصر فى الجسم التى تحد من خطر الاصابة بالاسهال واضطرابات الجهاز الهضمى.

3:يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى ويساعد على تنشيط الذاكرة والوقاية من الزهايمر والخرف.

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4:الزنك يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل علاج نزلات البرد والانفلونزا والوقاية من الفيروسات والعدوى.

5: يلعب الزنك دور مهم في الحفاظ على سلامة البشرة ، و غالبًا ما يعاني المرضى الذين يعانون من الجروح أو القروح المزمنة من التمثيل الغذائي الناقص في الزنك وانخفاض مستويات الزنك في الدم، ففى الغالب يستخدم الزنك في كريمات الجلد لعلاج طفح الحفاضات أو تهيج الجلد الآخر.

6: وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية أوريغون أن تحسين حالة الزنك من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية قد يقلل من خطر الأمراض الالتهابية.

7: يمنع الزنك التلف الخلوي في الشبكية ، مما يساعد في الوقاية من فقدان البصر والحفاظ على صحة العيون.

8:وجود الزنك فى الجسم قد يعزز القدرة الانجابية ويعزز الخصوبة.