شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بكورونا عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ظهور وباء فيروس كورونا كان اتجاه جميع العلماء هو معرفه تأثير ومضاعفات العدوى على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والرئة والسكرى، وكان هناك اعتقاد سائد بأن الشباب والأطفال هم من الفئات الأقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا وخاصة الأطفال يتمتعون بالحماية إلى حد كبير وهناك أبحاث أكدت ذلك، لكن الفترة الأخيرة كشفت عن مفاجآت جديدة عن اعراض إصابة الأطفال بالفيروس والتي تحمل مشاكل صحية خطيرة للغاية.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية أوضحت في دراسة أجريت في شهر أبريل الماضى على أكثر من 2500 طفل ومراهق أمريكي مصابين بـكوفيد 19 ، وجدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يشكلون 1.7 % فقط من جميع حالات الإصابة بالفيروس التاجي المبلغ عنها ، وكان لدى معظم الأطفال المصابين حالات خفيفة أو عديمة الأعراض ، على غرار أبحاث مركز السيطرة على الأمراض الصيني، تم إدخال 14 % على الأكثر ، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 17 عامًا المصابين بالمرض في المستشفى.

لكن التقارير الجديدة عن الأطفال المصابين بـفيروس كورونا تؤكد اصابتهم بأعراض خطيرة وبعضهم يموت بسبب مرض تنفسي غامض يُدعى "متلازمة الالتهاب المتعدد الأنظمة للأطفال".

أصابت المتلازمة ما لا يقل عن 100 طفل وقتلت ما لا يقل عن ثلاثة في نيويورك وحدها بحلول 12 مايو، وفي أوروبا كانت هناك 100 حالة على الأقل في سبع دول بحلول 30 أبريل.

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تتشابه أعراض الاصابة بفيروس كورونا عند الأطفال مع التي يعانى منها البالغون وهى:

سعال، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، حمى، قشعريرة، ألم عضلي، إلتهاب الحلق، فقدان للطعم أو الرائحة.

أيضًا ، مثل البالغين ، هذه القائمة ليست شاملة وتستمر في التطور حيث يتم اختبار وتشخيص المزيد من الأشخاص فعلى سبيل المثال ، بعض الأشخاص ، بما في ذلك الأطفال ، الذين لديهم نتائج إيجابية لديهم أعراض أخرى مثل سيلان الأنف أو القيء أو الإسهال، وتشمل أعراض المتلازمة الالتهابية النادرة التي تظهر لدى الأطفال مشاكل في الجهاز الهضمي.

ولم يكن الأطباء في البداية متأكدين مما إذا كانت الحالة مرتبطة بالفيروس التاجي أو كيف ، إلا أن دراسة نشرت في 13 مايو في مجلة لانسيت وجدت أن هناك ارتباطًا قويًا بين الاثنين.

تم تشبيه المتلازمة بأمراض الأطفال النادرة مثل مرض كاواساكي أو متلازمة الصدمة السامة وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، تشمل الأعراض ما يلي:

حمى مستمرة، ألم في البطن أو إسهال أو قيء، طفح جلدي أو تغيرات في لون البشرة، صعوبة في التنفس، التعب أو الارتباك.