كورونا حول العالم.. 305 آلاف وفاة و4.5 مليون إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 305 آلاف و424 شخصاً في العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الجمعة، الساعة 20.30 بتوقيت جرينتش.

وسُجّلت رسميّاً 4 ملايين و503 آلاف و811 إصابة على الأقلّ بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء "كوفيد- 19".





لكن هذه الأرقام لا تعكس إلّا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا للحالات التي تتطلّب نقل المصابين إلى المستشفى.

وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي مليون و571 ألفاً و100 شخص حتى اليوم.





وسجّلت الولايات المتحدة منذ إعلان أوّل وفاة على ارتباط بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها في بداية فبراير/شباط، أعلى حصيلة إجماليّة في العالم سواء للوفيات أو للإصابات، مع بلوغها 86 ألفاً و851 وفاة من أصل مليون و432 ألفاً و45 إصابة، وأعلِن تعافي 246 ألفاً و414 شخصاً على الأقلّ.





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والدول الأكثر تضرّراً جرّاء الوباء بعد الولايات المتحدة هي المملكة المتحدة (33,998 وفاة من أصل 236,711 إصابة) ثم إيطاليا (31,610 وفاة من أصل 223,885 إصابة) وفرنسا (27,529 وفاة من أصل 178,870 إصابة) الخميس، إذ إن السلطات لم توفر حصيلة كاملة ليوم الجمعة، وإسبانيا مع 27,459 وفاة (230,183 إصابة).





وبين الدول الأكثر تضرّراً، سجّلت بلجيكا أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 77 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (59) ثم إيطاليا (52) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (42).





وحتّى الجمعة، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونج كونج) 4633 وفاة و82,933 إصابة (4 أصابات جديدة بين الخميس والجمعة، ولا وفيات جديدة)، بينما تعافى 78,209 أشخاص.





وبلغت الحصيلة في أوروبا 164,137 وفاة من أصل 1,848,598 إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة وكندا 92,386 وفاة من أصل 1,504,523 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 25,690 وفاة من أصل 454,107 إصابات، وآسيا 11,696 وفاة (336,428 إصابة)، والشرق الأوسط 7,983 وفاة (262,778 إصابة)، وأفريقيا 2,601 وفاة (76,941 إصابة)، وأوقيانيا 126 وفاة من أصل 8363 إصابة.



