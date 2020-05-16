القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 السبت 2020/5/16 12:56 ص بتوقيت أبوظبي السبت 2020/5/16 12:56 ص بتوقيت أبوظبي



قتل أربعة جنود عراقيين وأصيب 6 آخرون، الجمعة، خلال تصدي قوات الجيش العراقي لهجوم ارهابي شمال محافظة ديالى. وذكرت مواقع عراقية محلية إن أربعة مقاتلين من اللواء 23 التابع للجيش العراقي قتلوا أثناء تصديهم لهجوم داعشي شمال ديالى.



جاء الهجوم من بقايا تنظيم داعش الإرهابي خلال تصدي قوات من الجيش العراقي لعناصر إرهابية في قرية الميتة بناحية العظيم. وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالي خلال الأيام الماضية.



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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 من قوات الجيش العراقي وإصابة 6 آخرين أثناء التصدي لهجوم شمالي ديالى المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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