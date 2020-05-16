سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 مايو 2020

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع.

ووافق صندوق النقد الدولي، الإثنين الماضي، على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار في مسعى لمساعدة مصر على التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروب لرؤوس الأموال.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.

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السعر الأكثر تداولا للدولار

وهيمن على الدولار سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر، فقد تكرر السعر لدى بنوك، أبوظبي الإسلامي والكويت الوطنى، والتجاري الدولي وعودة والاستثمار العربي والمشرق والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر.

أقل سعر للدولار في مصر

بينما سجل أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" مسجلا 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك .

سعر اليورو والإسترليني

كما سجل سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 19.07 جنيه للشراء و 19.31 جنيه لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وحول أسعار العملات العربية فقد سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.47 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.