5 أخطاء شائعة يرتكبها الناس عند طهي الدجاج تعرف عليها

يعد الدجاج عنصرًا أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية الصحية، حيث أنه غني بالبروتين، وغير مكلف ويطبخ بسرعة نسبية، لكن لسوء الحظ، لا يعرف الكثير إعداد الدجاج بشكل صحيح عند الطهي في المنزل، وإذا لم يتم التعامل معه بعناية، يمكن أن يصبح لحم الدواجن اللذيذ هذا تهديدًا كبيرًا للصحة، ونستعرض في هذا المقال بعض الأخطاء التي يرتكبها الناس عند التعامل مع لحم الدجاج النيء، حسبما جاء في تقرير لموقع The Jakarta Post الإندونيسي.

1. تركه خارج الثلاجة

يترك العديد من الطهاة المنزليين الدجاج على الطاولة لفترة طويلة جدًا، في حين أن درجات حرارة الغرفة يمكن أن تتسبب في نمو البكتيريا الخطيرة على اللحم، مما قد يؤدي إلى تسمم غذائي إذا تم استهلاك اللحم الملوث، وأفضل حل؟ قم بتخزين اللحم في الثلاجة بعد وصولك إلى المنزل من التسوق ولا تخرجه إلا عندما تكون على وشك طهيهش. وإذا تم تجميد الدجاج، اتركه يذوب في الثلاجة لمدة يومين قبل طهيه.

2. التخزين بطريقة خاطئة

لا يمكن تخزين لحوم الدجاج في أي مكان بالثلاجة، لأن السوائل المتقطرة يمكن أن تلوث الأطعمة الأخرى، لذلك، احرص دائمًا على وضعه على طبق أو غلقه أو قم تغطيته وتخزينه على الرف السفلي للثلاجة.

3. غسل الدجاج قبل طهيه

لا ينصح بغسل الدجاج قبل طهيه لأنه يمكن أن ينشر البكتيريا ويجعلها تلتصق بالأسطح المحيطة.

4. التتبيل بالطريقة الخاطئة

يجعل وضع التوابل على الدجاج مذاقه أكثر لذة. لكن نقع اللحم في التوابل لفترة طويلة يمكن أن يجعله عرضة لتلوث البكتيريا، التي تزدهر في درجات الحرارة الدافئة، وعليك اختيار تتبيل الدجاج بالتوابل داخل كيس بلاستيكي أو إناء مغلق في الثلاجة. ثم ارمِ البلاستيك بعيدًا بعد الانتهاء من استخدامه. كما يجب أيضًا عدم إعادة استخدام التوابل التي لمست لحم الدجاج النيء.

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5. استخدام الأدوات التي لامست اللحم النيء

لا تستخدم أبدًا أدوات المطبخ التي لمست لحم الدجاج النيء لطهي الأطعمة الأخرى حيث أن خطر تلوث السالمونيلا مرتفع. دائما، اغسل جميع أجزاء الأدوات التي استخدمتها لتحضير لحم الدجاج.

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