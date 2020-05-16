عروسان يحتفلان بعقد قرانهما على طريقة "كورونا" في إيطاليا

لم تمنع جائحة كورونا في إيطاليا، عروسان من الزواج و إقامة حفل زفاف متواضع بالكمامات رغم تفشي الوباء وسطوة الفيروس التي أحكمت قبضتها على هذا البلد الاوروبي، فوفقًا لفضائية "يورونيوز"، تم إجراء مراسيم عقد قران العروسين إيستر كونسيلو Ester Concilio 28 عاما و رافايل كاربونيلي RaffaeleCarbonelli 37 عاما في أجواء بسيطة يوم الاثنين الماضي من الاسبوع الجاري في مقاطعة بريوسكو Briosco .

وعرضت الفضائية فيديو حفل الزفاف يوم الأربعاء 13 مايو/أيار، ضمن تقرير رصد مراسم الزفاف يظهر فيه العروسين و القائمين على مراسم عقد القران بالكمامات والقفازات تماشيا مع الاجراءات الواقية المتخذة في البلد ضد تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة حفل الزفاف بتاريخ 11 يونيو/حزيران المقبل في مدينة سيريغنو Seregno قبل أن تفشل خطط الثنائي جراء قرار الحكومة بحظر حفلات الزفاف، وهكذا قرر العروسان و في ظل هذه الظروف الصعبة إتمام إجراءات الزواج استكمالا لقصة حبهما، في غياب الضيوف وأية مظاهر للاحتفال.

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