شكرا لقرائتكم خبر عن هل إضافة “الشطة” إلى الطعام تقي من الإصابة بـ«كورونا»؟.. «الصحة العالمية» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت “منظمة الصحة العالمية”، أن إضافة الشطة إلى الطعام لا تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ولا تعالجه.
وأوضحت أن أفضل طريقة للحماية من فيروس كورونا هي الابتعاد عن الآخرين مسافة متر واحد على الأقل والحرص على غسل اليدين جيداً وبشكل منتظم.
ونصحت المنظمة الجميع بالحفاظ على نظام غذائي متوازن وشرب كمية كافية من الماء وممارسة الرياضة بانتظام ونيل قسط كافٍ من النوم.
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