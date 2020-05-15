تعرفي ع طريقة اعداد وتحضير كب كيك قهوة

القاهره-لايف ستايل نقدم لكم طريقة عمل كب كيك القهوة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. مقادير كب كيك القهوة: 3 بيضة 2 باكو فانيليا ملعقة كبيرة بيكنج بودر رشة ملح كوب سكر 2 كوب دقيق كوب لبن كريم شانتيه Advertisements نصف كوب زيت ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان طريقة عمل كب كيك القهوة: ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح في بولة وقلبيهم جيدا

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فى وعاء آخر ضعي السكر والبيض واللبن والفانيليا و القهوة سريعة الذوبان والزيت وقلبيهم جيدا. اخطى مكونات الوعاء الاول على الوعاء الثاني وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم فى قوالب الكب كيك وضعيه فى فرن ساخن . بعد اكتمال النضج يمكن تزيينه بالكريم شانتيه مع قهوة او شيكولاتة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك جوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز

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