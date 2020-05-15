تعرفي علي طريقه اعداد وتحضير سموزي البطيخ خطوة بخطوة

القاهره-لايف ستايل يفضل العديد من الأشخاص، تناول المشروبات الباردة بعد الإفطار، كما يجب تناول المشروبات الطبيعية لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم. ونقدم لكِ عبر السطور التالية، طريقة عمل سموزى البطيخ. مكونات سموزى البطيخ - بطيخ - ثلج - سكر - مياه Advertisements طريقة تحضير سموزى البطيخ - ضعى البطيخ والثلج معًا فى الخلاط، ثم أضيفي القليل من الماء. - اخلطي جميع المكونات معا بشكل جيد. - ضعى سموزى البطيخ فى الكأس, - يمكنك تزيين سموزى البطيخ بورق النعناع الفريش. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب البطيخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي البطيخ بالنعناع

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