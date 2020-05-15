تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الزبادى في المنزل بدون ماكينة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 كيلو حليب

1 كوب زبادي حجم 200 جرام

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة حليب باودر مثل نيدو أو بحسب الرغبة

لتر ماء مغلي الطريقة:

في وعاء عميق قومي بغلي الحليب، واتركيه يهدأ ويصبح دافئاً.

ضعي الحليب و السكر و الحليب الباودر وقلبيهم جيدا.

صبي الخليط في أكواب زجاج ملائمة على أن تقسم كمية الخليط فيهم بالتساوي.

رصي الأكواب في علبة كبيرة محكمة الغلق.

إغلي الماء وضعيه في علبة الثلاجة واغلقيها جيدا وضعيها في مكان آمن ثم غطيها بقطعة قماش نظيفة وثقيلة وأتركيهم مدة 6 ساعات.

ضعي أكواب الزبادي في الثلاجة لتبرد، وقدميه بالطريقة التي تروق لك. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالحليب المكثف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي الهشة

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