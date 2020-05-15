تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل البوريك بالسبانخ والجبنة

المقادير

½ كيلوجرام جبنة بيضاء حلوة

4 ملعقة طعام بقدونس مفروم ناعم

عجينة البوريك الجاهزة

لدهن عجينة البوريك:

¾ كوب طحين

½ كوب سمنة حيواني أو زبدة

1 بيضة

الطريقة:

1. لتحضير الحشوة، ابشري قطع الجبنة في وعاء، ثم اضيفي السبانخ والبقدونس وحركي جيدا

2. انثري القليل من الطحين على طاولة العمل، ثم ضعي عليها عجينة البوريك ومديها حتى تصبح بسماكة 2 ملم، وانثري القليل من الطحين على وجهي العجينة لتسهيل عملية المد

3. على بعد 3 سم من بداية العجينة، ضعي مقدار ملعقة طعام من الحشوة حتى ينتهي الصف الأول مع ترك مسافة 3 سم بين كل ملعقة طعام والأخرى

4. رش القليل من الماء عليها، ثم اقلبي العجينة على الحشوة مع الضغط على الأطراف والفواصل وتخلصي من الزوائد بواسطة مدرج ثم قطعي حبات البوريك

5. انثري القليل من الطحين في طبق وضعي حبات البوريك فيه، وكرري العملية حتى تنتهي العجينة

6. اقلي حبات البوريك بالزيت النباتي حتى تأخذ لونا ذهبيا مقرمشا، ثم صفيها من الزيت وضعيها في طبق تقديم وزينيها.

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