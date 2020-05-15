شكرا لقرائتكم خبر عن المبيدات الحشرات وأدوات الطهى المصنوعة من هذه المادة تهدد صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق جامعة نيويورك أن الأطفال والشباب الذين لديهم مستويات عالية من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية المرتبطة بالمبيدات لديهم ضعف فرصة تشخيصهم بمرض الاضطرابات الهضمية، ووجدت الدراسة أن التعرض لمبيدات الآفات قد يزيد من خطر الإصابة بالداء البطني واضطرابات الجهاز الهضمى بعد أن درس الباحثون مستويات المواد الكيميائية السامة في دم 30 طفلاً وشابًا تم تشخيصهم مؤخرًا بمرض الاضطرابات الهضمية.

ووفقا لتقرير لموقع healthline وجد باحثو جامعة نيويورك (NYU) Langone أن المستويات المرتفعة من المواد الكيميائية السامة من المبيدات الحشرية وأدوات الطهي غير اللاصقة ومثبطات الحريق ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالداء البطني.

وقال الدكتور باتريك فراتيلون ، وهو طبيب متكامل وأستاذ مساعد في كلية الطب الطبيعي بجامعة بريدجبورت ، لـ Healthline ، "إن مرض الاضطرابات الهضمية هو مرض مناعي ذاتي حيث يؤدي ابتلاع الجلوتين إلى تلف في الأمعاء الدقيقة.

بالنسبة لهذه الدراسة التي نشرت في مجلة البحوث البيئية ، قام الباحثون بفحص مستويات المواد الكيميائية السامة في دم 30 طفلًا وشابًا ، من 3 إلى 21 عامًا ، وتم تشخيصهم مؤخرًا بمرض الاضطرابات الهضمية

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وتمت مقارنة المستويات الكيميائية مع تلك من 60 مشاركا آخرين من نفس العمر والجنس دون مرض الاضطرابات الهضمية.

اكتشف فريق جامعة نيويورك أن الأطفال والشباب الذين لديهم مستويات عالية من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأخرى تسمى ثنائي كلورو ثنائي الفينيل ثنائي كلورو الإيثيلين (DDEs) لديهم فرصة مضاعفة لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية من أولئك الذين لم يتعرضوا لها.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الجنس يلعب دورًا في كيفية تأثير المواد الكيميائية على خطر الاضطرابات الهضمية، بالنسبة للإناث ، كان التعرض لمبيدات الآفات أعلى من المعتاد يعني أنهم كانوا أكثر عرضة لثماني مرات على الأقل ليصبحوا لا يتحملون الجلوتين.

لكن المستويات المرتفعة من المواد الكيميائية غير اللاصقة بيرفلورو ألكيل أو PFAs) ، بما في ذلك منتجات مثل التفلون ، كانت أكثر عرضة للإصابة بالداء البطني تسع مرات.

كما يمكن للمواد الكيميائية أن تعطل وظيفة المناعة والهرمونات حيث يتكون نظام الغدد الصماء، الذي يسمى أيضًا نظام الهرمون، من غدد موجودة في جميع أنحاء الجسم.

قال الباحث المشارك وعالم الأوبئة الصحية الدكتور ليوناردو تراساندي أستاذ طب الأطفال في جامعة نيويورك: "هناك علم ناشئ بأن بعض المواد الكيميائية تعطل وظيفة المناعة، وليس فقط الوظيفة الهرمونية".

وأضاف أن هناك بالفعل بعض الأدلة على أن المواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء تساهم في أمراض الاضطرابات الهضمية و "ترتبط بأمراض أخرى ، مثل مرض كرون".