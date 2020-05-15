قصص تكبر قلوبهم - قمر والفانوس الجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 10:45 مساءً - أهلا رمضان، ومرحبا بفوانيس رمضان! ككل عام نسعد كلنا بمشاهدة حكايات قمر -صديقة كل الأطفال- ونستمتع بمشاهدة مغامراتها كباراً وصغاراً. فكل أم تحب أن تعيش مع طفلها روعة حكايات قمر واكتشاف القيم الخالدة التي يحبها كل الأطفال.

قصة قمر والفانوس الجميل هي واحدة من أجمل قصص "كيندر" والتي تقدمها لكل الأطفال حتى تكبر قلوبهم. في هذه الحلقة، تتعرف قمر إلى جيرانها الجدد، وتكتشف قيمة الكرم. ولأن قلبها الكبير جعلها تقترح ضيافتهم، وقع ما لم يكن في الحسبان، وحصلت قمر على هدية رائعة فيها كل ألوان قوس قزح. شاهدي تفاصيل القصة من خلال هذا الفيديو:

استمتعي بمشاهدة مغامرة قمر وجيرانها الجدد مع صغيرك، فالأمهات يجدن صعوبة في وصف بعض المعاني العميقة للأطفال بطريقة بسيطة. وحكايات "كيندر" بأسلوبها الشيق، وتفاصيلها الرائعة، ستجعل طفلك أكثر قدرة على اكتشافها. وكما يقول المثل "علمي الصغار وهم يلعبون" أنت أيضا، اجعلي طفلك يكتشف أجمل القصص، وأروع الحكايات مع صديقة كل الأطفال.

ولأن "كيندر" تقدم أروع القصص لطفلك، فيمكنك مشاهدة القصص باللغتين العربية والإنجليزية على قناتها الرسمية على يوتيوب من خلال هذا الرابط.



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