المغرب يسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365الجمعة 2020/5/15 08:18 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين بالفيروس في المغرب إلى 6652 حالة.
وأضافت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 74964 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات عند 190 حالة.
ولفت إلى تسجيل 90 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3400 حالة.
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