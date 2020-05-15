تعرفي ع اعداد وتحضير شرائح الباذنجان بالجبنة

نقدم لكم طريقة عمل شرائح الباذنجان بالجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. مقادير شرائح الباذنجان بالجبنة: شرائح باذنجان صلصة طماطم بالبصل جبنة موتزاريلا زيت Advertisements طريقة عمل شرائح الباذنجان بالجبنة: * ادهني صينية الفرن بالزيت ورصي شرائح الباذنجان بثم شي القليل من الزيت . * أضيفي الصلصة على شرائح الباذنجان ثم الجبنة الموتزاريلا وتوضع فى الفرن حتى تسيح الجبنة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الطماطم بالبنجر المضاد للأكسدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة بصوص الطماطم والكاري

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