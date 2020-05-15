شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دواء لسرطان نخاع العظم النادر لمعرفة نتيجته على مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى حاليا تجربة سريرية لاختبار ما إذا كان دواء لسرطان نخاع العظم النادر يعمل كعلاج تجريبي لفيروس التاجية، وذلك وسط التجارب الدوائية الجارية على العديد من الأدوية.Selinexor، المعروف باسمه التجاري Xpovio ، تم تصنيعه من قبل Karyopharm Therapeutics Inc ومقره ماساتشوستس ، وهو معتمد حاليًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج المايلوما المتعددة ، وهو سرطان يتشكل في خلايا الدم البيضاء.



دواء لسرطان العظام

يقول الباحثون إن الدواء يمنع الفيروس من التكاثر ، أو التكاثر ، في خلايا المرضى، والهدف من التجارب الآن معرفة ما إذا كانت جرعة منخفضة من الدواء يمكن أن تبقي المرضى الأكثر خطورة من أجهزة التنفس الصناعى .

يعتقد الفريق وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل"، أن الدواء سيساعد أيضًا في الحد من الإفراط في إنتاج السيتوكينات ، المعروفة باسم عاصفة السيتوكين، ويحدث هذا عندما يهاجم الجسم خلاياه وأنسجته بدلاً من محاربة الفيروس.

تم تسجيل أكثر من 230 مريضا في المرحلة الثانية من الدراسة ، والتي تجري في 40 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ، وقارن الباحثون المرضى الذين يتناولون 20 ملج من دواء selinexor ثلاث مرات في الأسبوع لمدة أسبوعين للمرضى الذين يتناولون الدواء الوهمي.

وقال مايكل كاوفمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Karyopharm ، لشبكة NBC Boston: "لقد شجعنا ما نراه، فلم نر أي مشكلات تتعلق بالسلامة نحن قلقون بشأنها، لذلك يبدو أنه علاج مقبول ، وهو أمر مهم.

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Selinexor ليس دواء السرطان الوحيد الذي يستخدم كعلاج تجريبي لـ COVID-19 ، المرض الذي يسببه الفيروس.

تخطط Chimerix ، وهي شركة مقرها في نورث كارولينا ، لإجراء تجربة سريرية لاختبار ما إذا كان الدواء المشتق من الهيبارين المخفف من الدم لشكل من أشكال سرطان الدم، يقلل من النزيف والالتهاب لدى مرضى فيروسات التاجية.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك تجربة سريرية جارية في جامعة ستانفورد لمعرفة ما إذا كان دواء يسمى interferon-lambda - يستخدم لعلاج الفيروسات الأخرى والسرطان - يمكن أن يبقي الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي مؤخرًا خارج المستشفى.

في الولايات المتحدة ، يوجد حاليًا أكثر من 1.4 مليون حالة مؤكدة من الفيروس وأكثر من 85000 حالة وفاة.