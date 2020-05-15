شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات توضح تأثير فيروس كورونا على الكلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستمر الدراسات حول تأثيرات الفيروسات التاجية الجديدة على الجسم والكلى، حيث ركزت الأبحاث في الغالب على طرق مهاجمة الفيروس للرئتين ، لكن تقريران جديدان يكشفان عن مستويات عالية من الفيروس في الكلى وإصابة الكلى في أكثر من ثلث مرضى فيروس التاجية، وذلك وفقا لما ذكره موقع " الديلى ميل" البريطانى.

وفي إحدى الدراسات ، عانى حوالي 90 % من المرضى الذين كانوا على جهاز التنفس الصناعي من تلف في الكلى، كما أظهرت البيانات الواردة من الصين أن إصابة الكلى الحادة بين مرضى COVID-19 في المستشفى يمكن أن تتراوح ما بين 5 إلى 23 %، وفي الولايات المتحدة قد يكون أعلى.

تفسر نتائج الدراسات سبب تطور مرضى فيروسات التاجية لجلطات دموية وسكتات دماغية، ويحتاجون إلى غسيل الكلى على الرغم من وصف الفيروس بأنه مرض تنفسي.



مرضى فيروس كورونا

في إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة Kidney International ، نظر فريق من معاهد Feinstein للأبحاث الطبية في ما يقرب من 5،500 مريض تم إدخالهم إلى المستشفى بين 1 و 5 أبريل في Northwell في نيويورك.

قال الدكتور كينار جهافري وقال الرئيس المساعد لأمراض الكلى في مستشفى نورثويل "كنا نلاحظ في قسم أمراض الكلى أن عدد كبير من المرضى يحتاجون إلى غسيل الكلى ، لذلك بدأ التساؤل عن:" ما هو المعدل؟ متى يحدث؟ لماذا يحدث؟ "

ووجدوا أن أكثر من الثلث - 36.6 % - أصيبوا بإصابات حادة في الكلى ، حدث عندما تفشل الكلى وتصبح غير قادرة على تصفية النفايات، ومن المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ، يتطلب 14.3 % غسيل الكلى.

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بالإضافة إلى ذلك ، وجد الباحثون أن الفشل الكلوي حدث مبكرًا في مرضى الفيروس التاجي ، مع وصول حوالي 37.3 5 من المرضى إلى المستشفى مع إصابة الكلى الفاشلة بالحالة خلال الـ 24 ساعة الأولى من دخولهم.

ما هو أكثر من ذلك ، من بين 1000 مريض يحتاجون إلى وضعهم على جهاز التنفس الصناعي ، أصيب حوالي 90 % بالفشل الكلوي الحاد.

ومع ذلك ، قال الجهافيري أن هذا حدث ربما لزيادة احتمالات أن المرضى كانوا مرضى جدا وليس بسبب الفيروس نفسه.، وهذه النتائج يمكن أن تساعد المناطق التي لم تشهد ارتفاعًا حادًا في الفيروس التاجي حتى الآن ، ، للاستعداد من خلال تخزين معدات غسيل الكلى وتوافر الكثير من الموظفين.

في تقرير ثان ، أجرى باحثون في المركز الطبي الجامعي هامبورج-إيبندورف في ألمانيا تشريح جثث 27 مريضًا ماتوا بسبب فيروس كورونا.

ووجدوا الفيروس في عدة أجهزة بما في ذلك الدماغ والرئتين والبلعوم والقلب والكبد والكلى، وعلى الرغم من وجود أعلى حمولة فيروسية في الجهاز التنفسي ، إلا أن 12 مريضاً على الأقل لديهم خلايا فيروسية في الكليتين.

يبدو أن هناك حمولات فيروسية أعلى بشكل خاص في العديد من أقسام الكلى ، حتى في تلك التي ليس لها تاريخ من أمراض الكلى.