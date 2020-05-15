شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة على 5000 مريض كورونا تلقوا بلازما الدم تثبت أمانها فى تقليل المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن العلاج التجريبي باستخدام بلازما الدم آمن للاستخدام على مرضى الفيروس التاجي كورونا.ووفقا للإحصائيات فقد عانى أقل من 1% من حوالي 5000 مريض من جميع أنحاء الولايات المتحدة الذين تلقوا البلازما من الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس من "آثار ضارة خطيرة".

بالإضافة إلى ذلك، بعد أسبوع واحد ، توفي حوالي 15 % فقط ، وهو ما يقول الباحثون إنه منخفض نظرًا لأن ثلثي المرضى كانوا في العناية المركزة.

يقول خبراء الصحة وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل"، إن البلازما هي علاج محتمل التغيير ، ولكن مع القليل من التبرعات، يجب على الأطباء تحديد المرضى الذين يتلقون العلاج وأيهم لا يتلقونه.



العلاج بالبلازما ونجاحه

بالنسبة للدراسة ، التي نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv.org - مما يعني أنه لم تتم مراجعته بعد - بحث باحثون من Mayo Clinic وجامعة جونز هوبكنز وجامعة ولاية ميشيجان على 5000 مريض بالفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد.

جميع المرضى إما كان لديهم حالات حادة أو مهددة للحياة لـمرضى COVID-19 ، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا ، و 66 % كانوا في وحدات العناية المركزة.

ووجد الباحثون أنه من بين 5000 مريض ، عانى 36 فقط - أقل من 1% - من "أحداث سلبية خطيرة" في الساعات الأربع الأولى بعد نقل الدم، بعد سبعة أيام من نقل الدم ، مات 14.9 % فقط من المرضى.

وكتب المؤلفون "بالنظر إلى الطبيعة القاتلة لـ COVID-19 والعدد الكبير من المرضى المصابين بأمراض خطيرة المدرجة في هذه التحليلات ، فإن معدل الوفيات لا يبدو مفرطًا".

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"تشير هذه المؤشرات المبكرة إلى أن نقل بلازما النقاهة آمن في المرضى في المستشفيات المصابين بـ COVID-19.، ويقول الفريق إنه لا يستطيع القول بشكل قاطع ما إذا كانت البلازما حسنت ظروف المرضى ، لكن النتائج تدل على أن التجارب السريرية آمنة للبدء.

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام بلازما النقاهة للعلاج في مارس.

وقالت الوكالة في بيان لها : "إن الخبرة السابقة في فيروسات الجهاز التنفسي والبيانات المحدودة التي ظهرت من الصين، تشير إلى أن البلازما النقاهة لديها القدرة على تقليل شدة أو تقصير مدة المرض التي يسببها COVID-19".

ومع ذلك ، أضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه يجب إعطاؤها على أساس كل حالة على حدة ، ويجب أن يعاني المرضى الذين يتلقونها من حالات مثل فشل الجهاز التنفسي أو فشل الأعضاء المتعددة.

العلاج بالبلازما النقالية هو علاج تجريبي تستخدم فيه البلازما من مريض COVID-19 المتعافى على مريض مصاب في حالة حرجة، وسيقوم الشخص المصاب بعد ذلك بتطوير الأجسام المضادة اللازمة لمحاربة الفيروس التاجي.

تم استخدام العلاج لأول مرة خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ، وهو وضع لم يعد بعيدًا عن الوباء الحالي، ويمكن للأشخاص التبرع بالبلازما أكثر من مرة ، ولكن عليهم الانتظار عدة أسابيع بعد التبرع.