كورونا في أفريقيا.. 75 ألف إصابة و2559 وفاة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القارة تجاوز الـ75 ألف حالة.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس في أفريقيا بلغ 27 ألفاً و227 حالة، مشيرا إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2559 وفاة.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 24990 حالة، وجنوب القارة سجلت 13884 حالة، فيما سجلت دول الشرق 7350 حالة، والوسط 7102 حالة، وغرب القارة 22204 حالة إصابة.